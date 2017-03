Samsung: pubblicati i dettagli per le patch del mese di Marzo 2017

Samsung software ha divulgato alcune informazioni relative alle nuove Security patch del mese di Marzo 2017 attraverso il suo blog Mobile Security, evidenziando come il processo di integrazione si completerà nel giro di qualche settimana.

I dettagli in merito alle nuove patch di sicurezza Samsung Marzo 2017 riportano la risoluzione di ben 73 problematiche specifiche di sicurezza inerenti i sistemi operativi Google Android ed altrettante 12 per quanto riguarda gli ecosistemi Samsung Galaxy. In quest’ultimo caso sono state colmate alcune lacune, come i problemi legati al bootloader di Qualcomm, il fix dei crash nell’AudioService ed altro ancora.

Come di consueto, i dettagli specifici in merito alle nuove vulnerabilità risolte non vengono rivelati integralmente sino al momento dell’effettivo rilascio, in considerazione del fatto che i malintenzionati potrebbero servirsene a scopi fraudolenti in vista del rilascio dei firmware definitivi.

Per ulteriori informazioni al riguardo vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata presente alla sezione Mobile Security del sito di riferimento. Avete ricevuto l’update? Fatecelo sapere lasciandoci un vostro commento ed evidenziando ulteriori altri problemi secondari ancora irrisolti.

