Samsung QLED Smart TV: unificate, semplici, più intuitive

I consumatori, al giorno d’oggi, dispongono di un ampio parco di scelte in merito al segmento televisivo dell’intrattenimento. Trasmissioni broadcast, via cavo, via satellite, servizi di streaming e console di gioco offrono ampia scelta ed una certa flessibilità. Le nuove soluzioni Samsung QLED TV garantiscono nuove e migliorate funzioni intelligenti, le quali consentono agli utenti di guardare ciò che vogliono, quando vogliono, in modo facile ed intuitivo.

Telecomando Samsung QLED TV

I nuovi televisori QLED Samsung semplificano l’esperienza visiva, grazie all’utilizzo di un unico telecomando unificato. Che si tratti di interagire su una console di gioco o di visionare un film su un lettore Blu-ray, il telecomando è in grado di controllare quasi tutti i dispositivi multimediali, eliminando la necessità di più controlli remoti, riducendo così l’ingombro dei controller.

Inoltre, le funzionalità di rilevamento automatico del dispositivo consentono una commutazione automatica tra i device. Quando un dispositivo è collegato tramite una porta HDMI, il televisore Samsung QLED rileva automaticamente il dispositivo e permette agli utenti di ottenere un resoconto rapido sullo stesso, tramite icone e nomi immediatamente riconoscibili, come ad esempio ‘Xbox.’

Il sistema avanzato di controllo vocale ed un design intuitivo con pochi pulsanti, consente agli utenti di accedere rapidamente e comodamente a tutte le funzioni televisive essenziali ed ai contenuti. Il tasto Home, per esempio, porta gli utenti direttamente alla schermata principale, in modo da poter navigare facilmente tra le impostazioni del televisore o nei menu Sorgente, TV Live o contenuti Smart Hub.

Il pulsante di riconoscimento vocale, inoltre, consente agli utenti di avviare facilmente le funzioni tramite un comando vocale. Tramite un unico pulsante si può accedere alle opzioni aggiuntive specifiche per le funzione in uso, ed alle feature Play / Pausa per i controlli di riproduzione. Il pulsante a quattro vie, disposto al centro del telecomando, può essere utilizzato per navigare ognuna di queste funzioni, in modo facile e veloce.

Controllo Smart TV Samsung QLED tramite smartphone

Tramite Samsung Smart View app – disponibile sia su Android che per dispositivi iOS – gli utenti possono non solo cercare contenuti facilmente, ma anche accedere a funzioni essenziali direttamente dal proprio smartphone, attraverso un’interfaccia simile a quella del proprio televisore.

Gli utenti possono non solo navigare e controllare i contenuti che vogliono vedere, dal proprio telefono, ma possono farlo senza bloccare la programmazione TV con fastidiosi menu, permettendo ad altri spettatori in sala di guardare i propri programmi preferiti senza interruzioni.

Gli utenti possono anche inviare contenuti dal proprio dispositivo mobile, come ad esempio i video personali e le foto, visualizzandoli sui loro QLED TV a risoluzione originale. Inoltre, gli spettatori possono continuare ad utilizzare il proprio dispositivo mobile per altri tasks, come l’invio di una e-mail o l’aggiornamento del loro stato sui social media, mentre si è ancora connessi.

Con il nuovo sistema di navigazione senza soluzione di continuità, ed un’esperienza unificata per quasi tutti i servizi e dispositivi, le nuove funzionalità intelligenti Samsung TV QLED offrono un modo più trasparente e intelligente per godere di una varietà di contenuti.

