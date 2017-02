Samsung imbarazzata da tweet di Trump: la risposta al Presidente americano

Anche Samsung citata nei mitici tweet di Trump. Fin dalla sua discesa in campo per le primarie del Partito Repubblicano, Donald Trump ha utilizzato in modo forsennato il suo account di Twitter. Tanti messaggini, ora di attacco, ora di ringraziamenti, ora di buoni propositi, che per lui comunque hanno avuto una certa efficacia ed importanza. Non a caso, ha vinto prima le succitate primarie e poi le elezioni stesse da Presidente degli Stati Uniti d’America.

Nei suoi tweet non ha risparmiato nessuno: dalla rivale democratica Clinton alla rivale politica ed economica Cina, fino alle multinazionali americane che producono all’estero per poi vendere in America. Speculando sui prezzi e sottraendo posti di lavoro ai loro stessi connazionali. Un tweet di queste ore ha però spiazzato e imbarazzato Samsung, la quale, in fondo, potrebbe beneficiare dei continui attacchi di Trump alla rivale Apple. Ma, nella fattispecie, la multinazionale coreana ha dovuto fare alcune precisazioni. Ecco di cosa si tratta.

Trump ringrazia Samsung, ma quest’ultima frena

In un tweet, Donald Trump ha ringraziato Samsung:

Thank you, @Samsung! We would love to have you! https://t.co/r5nxC9oOA4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 febbraio 2017

Del resto, prosegue la multinazionale coreana, la realizzazione di una fabbrica richiede molto tempo. E così facendo, Trump dà per già fatto qualcosa di appena pensato.

Il vero programma di Samsung

In realtà il colosso coreano in un tweet ha affermato di aver immesso nella sede di Austin in Texas 17 miliardi di dollari di investimento. Ma per ora, la realizzazione di una seconda fabbrica negli usa da parte del colosso coreano è ancora remota. Che sia una nuova trovata di Trump per attaccare indirettamente Apple?

