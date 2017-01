Samsung SDS presenta nuove soluzioni di sicurezza smartwatch Tizen

Samsung SDS ha messo a punto nuove soluzioni di sicurezza per smartwatch Tizen, secondo il noto programma Enterprise Mobility Management o EMM. Il cammino per la razionalizzazione delle nuove funzioni di sicurezza per i sistemi prevederà l’implementazione su smartwatch così come in ambito di difesa e sicurezza, abbracciando così più settori diversificati.

Risulta importante ricordare che queste soluzioni di sicurezza sono progettate solo per gli indossabili Tizen, secondo quanto sancito dall’istituzione messa in atto dal National Information Assurance Partnership (NIAP), sotto la guida della NSA e secondo le previste certificazioni del Common Criteria.

Utilizzando Samsung EMM, tutti gli smartwatches possono essere gestiti da remoto in caso di furto o smarrimento. Inoltre, gli utenti saranno in grado di utilizzare le funzioni di blocco schermo direttamente in remoto, così da mantenere i dati al sicuro in caso di furto. Gli utenti possono anche spegnere il GPS ed i sensori NFC a distanza per preservare la durata della batteria.

Gli smartwatch, di fatto, si possono rendere utili in molteplici settori pubblici ed in qualsiasi momento, Il lancio di Samsung Security EMM, pertanto, potrebbe contribuire all’incoraggiamento circa le adozioni della piattaforma da parte degli OEM che, ad oggi, si affidano a sistemi alternativi.

Gli smartwatch sono, di fatto, i dispositivi che più di tutti si rendono pregiudizievoli di furto e, quindi, della sottrazione dei dati personali. Da questo punto di vista, l’iniziativa intrapresa da Samsung Electrnoics sotto il profilo della sicurezza è ben che accetta.

