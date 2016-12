Samsung: servizi Smart TV personalizzati al CES 2017

Samsung Electronics ha annunciato oggi che introdurrà tre nuovi servizi Smart TV al CES 2017, che si terrà tra il 5 Gennaio ed il 9 Gennaio 2017 a Las Vegas. I nuovi servizi – tra cui, Musica, Sport e TV Plus – offriranno contenuti personalizzati ai consumatori in base alle loro preferenze televisive, attraverso la piattaforma Samsung Smart Hub.

Il servizio di Samsung Smart TV Sport fornirà, agli appassionati di sport, le informazioni su quando le loro squadre preferite stanno giocando, così come i punteggi – tutto in una pagina di navigazione. Invece di dover sfogliare decine di canali per trovare il match, tutti i dettagli saranno posti a cura dell’interfaccia utente Sport personalizzata. Inoltre, la società conta di ampliare ulteriormente la gamma di contenuti offerti attraverso il servizio, grazie a partnership da stabilirsi con NBC Sports, UFC e altri.

l servizio di Samsung Musica consentirà agli utenti Smart TV di cercare e identificare facilmente le canzoni in TV dal vivo o direttamente dai programmi televisivi. Musica, tra l’altro, formulerà anche le raccomandazioni all’intero della sezione Anteprima direttamente nell’interfaccia utente di Smart Hub, il che consentirà di scoprire nuova musica e riprodurre i brani secondo preferenze personali.

Il servizio Musica, attualmente, offre contenuti provenienti da otto partner app tra cui Spotify, iHeartRadio, Napster, Deezer, Sirius XM, Vevo, Melon e Bugs. Il servizio sarà disponibile inizialmente in Francia, Germania, Italia, Corea del Sud, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

In Samsung, una delle nostre priorità è garantire la corretta sintonia con le esigenza dei consumatori ed il bisogno di soddisfare la richiesta di contenuti attraverso dispositivi elettronici intelligenti. Con questo progetto continuiamo a innovare la nostra offerta Smart TV al fine di fornire le esperienze di contenuti che i nostri clienti hanno imparato a conoscere e si aspettano da Samsung.

Ha riferito Won Jin Lee, Vice Presidente Esecutivo del Visual Display Business Samsung Electronics.

Infine, Samsung TV Plus offrirà canali basati su servizi premium attraverso una nuova soluzione intelligente per la guida elettronica ai programmi (EPG). I clienti, pertanto, non dovranno più attendere la programmazione dei loro titolo preferiti ma, invece, potranno procedere all’immediata visualizzazione della risorsa semplicemente attivando un canale TV Plus.

Samsung ha introdotto l’ampliamento dei suoi servizi dapprima nel Sud-Est asiatico e successivamente negli Stati Uniti. La disponibilità in Europa, Italia compresa, sarà sancita a partire dal prossimo Aprile 2017, dove si vedrà anche la stretta collaborazione con i network di Fandango e Rakuten per la fornitura Premium di contenuti T-VOD negli USA ed in Europa.

Appuntamento al Consumer Electronic Show 2017 di Las Vegas per la fasi di presentazione dei nuovi servizi. Che cosa ne pensate di queste nuove soluzioni di personalizzazione? A voi l’ultima parola.

LEGGI ANCHE: Samsung TV: al CES avremo QLED, HDR 1500 e prestazioni superiori