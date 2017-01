Samsung si concentra sulla creazione di dispositivi sanitari indossabili

Al Consumer Electronic Show 2017 di Las Vegas portatosi alla nostra attenzione dal 5 all’8 Gennaio 2017, abbiamo assistito all’introduzione di soluzioni di alta tecnologia robotica che puntano al mercato consumer e del segmento business aziendale. LG Electronics ha messo in mostra qualche specifico prodotto, ma la connazionale Samsung sembra avere ben altri piani.

L’azienda ha espresso il suo interesse nella costruzione di dispositivi sanitari indossabili, invece di concentrare i propri sforzi ed i propri investimenti nella realizzazione di ritrovati della moderna tecnologia robotica.

Si ritiene che i nuovi device Samsung Smart si debbano basare su un software a monte del quale si trova un complesso sistema d’intelligenza artificiale che si renderà vantaggioso per il futuro mercato sanitario.

Samsung Electronics, a quanto pare, ha fatto la sua scelta, decidendo di concentrarsi nel comparto indossabili per l’assistenza sanitaria, visto e considerato che nel corso del CES 2017 non si è potuto conoscere uno sviluppo integrato di spessore per la Smart Home.

Il ruolo dei robot domestici recentemente introdotti da società di elettrodomestici possono essere realizzati con l’aggiunta di intelligenza artificiale (AI) per i dispositivi esistenti, come gli smartphone, televisori e frigoriferi dell’Internet delle cose. Piuttosto, crediamo che l’assistenza sanitaria basata sull’applicazione degli indossabili abbia un più ampio potenziale di crescita futura.

Ha riferito un alto funzionario della società. Ciò, ovviamente, non significa che la società abbandonerà in via definitiva il comparto de’automazione robotica, ma che per il momento l’interesse deve essere volto altrove ed a garanzia del soddisfacimento di un interesse comune proveniente dal feedback del consumatore.

