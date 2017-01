Samsung: nuovo sistema di archiviazione wireless 2TB SSD con LTE

Nel corso di questo Electronic Consumer Show 2017 di Las Vegas abbiamo incontrato tecnologie esclusive che seguiteranno nel corso dell’anno in merito alla distribuzione dei prodotti sul mercato consumer di Samsung e degli altri produttori.

Per quanto riguarda la software house sudcoreana, in particolare, le novità sono state molte, ed hanno abbracciato ogni comparto, dagli indossabili, agli elettrodomestici fino ad arrivare ai televisori ed ai nuovi apparati wireless. In merito a questi ultimi, nello specifico, si è discusso del Fasetto Link.

Samsung Fasetto Link rappresenta, all’atto pratico, un evoluto sistema di storage dati avente la peculiarità di ottemperare le richieste di archiviazione in modalità senza fili (grazie alla batteria integrata) su SSD da 2TB. Ma non finisce qui. Di fatto, la soluzione si equipaggia con un SoC proprietario Samsung Exynos 7420, un processore facente capo ad un sistema che integra il supporto NVMe SSD Samsung e la connettività WiFi ac doppia banda con supporto anche alle tecnologie di comunicazione Bluetooth 4.0 a basso profilo (Bluetooth LE). Non manca anche una porta USB Type-C per il sistema di ricarica rapida ed il trasferimento diretto dei dati.

Il tutto da controllarsi, inoltre, attraverso lo smartphone ed opportuna applicazione dedicata. Il dispositivo può trasformarsi in un NAS portatile, in modo che possa essere utilizzato anche per lo streaming media per smartphone o tablet connessi. La presenza del modulo opzionale LTE (che implica un sovrapprezzo di $149) consente, tra l’altro, di trasformare l’apparato in un hotspot portatile WiFi efficace. Il prodotto riporta in dote anche il sistema di impermeabilizzazione IP68, basato su standard certificati che garantiscono piena operatività in immersione per un tempo massimo di 30 minuti a 1.5 metri.

La variante SSD da 256GB costa $349 cui, eventualmente, si sommano $149 per il modulo LTE. Inoltre, è presente anche la versione da 2TB, certamente molto meno economica, e per la quale è previsto un esborso di ben $1.149.

Allo stato attuale il Fasetto Link si rende disponibile al circuito di pre-ordine direttamente dal sito web della società. Facci sapere che cosa ne pensi di questo nuovo sistema di archiviazione integrato. Lasciaci pure un tuo personale commento al riguardo.

