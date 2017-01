Samsung Smart TV Service update ottimizza l’accesso ai contenuti preferiti

Al giorno d’oggi la TV è cambiata, e Samsung lo sa bene. Di fatto, sono cambiati i metodi di accesso, oltre che i contenuti stessi. Trasmissioni TV, via cavo, in streaming e via di seguito, sono diventati ormai oggi un fattore comune, e di certo non si limitano alla sola TV, ma abbracciano allo stesso modo anche altri dispositivi.

Proprio per questo motivo, le soluzioni televisive intelligenti di Samsung sono state munite del supporto alla piattaforma applicativa Smart Hub, che offre un unico punto di accesso che consente agli utenti di navigare facilmente una vasta gamma di contenuti, dalla TV Live sino alle applicazioni. Inoltre, in ultima analisi, Samsung Smart Hub offre una grafica eccezionale, forgiata sulla nuova esperienza interattiva unificata dell’interfaccia UX, la quale semplifica ora non poco l’accesso ai contenuti preferiti degli utenti.

Lo scorso anno, di fatto, l’uscita di un telecomando ha introdotto un sistema unificato tutto nuovo per l’accesso al controllo delle funzioni e dei contenuti sulla propria TV. Invece di dover passare attraverso diversi scenari di visualizzazione ed andare alla ricerca del dispositivo di origine, inoltre, la società ha disposto un sistema che consentisse di riconoscere automaticamente la fonte e identificare, ad esempio, un set-top box, una console o un lettore di dischi Blu-Ray, consentendone anche un controllo in remoto.

Di fatto, a partire da quest’anno, Samsung ha concesso un ulteriore livello di convenienza, dettato dal fatto di poter realizzare un controllo sui contenuti e le funzioni direttamente dal palmo della nostra mano, grazie al supporto dello smartphone.

Compatibile sia con iOS e Android, Samsung SmartView offre infatti funzioni intelligenti che accomunano la UI del device a quella del televisore, rendendo l’interazione molto intuitiva per l’accesso ai contenuti ed al quadro generale del sistema. Gli utenti possono lanciare una ricerca interagendo attraverso la tastiera virtuale dello smartphone. La combinazione dei due sistemi rende l’interazione facilitata, in un contesto familiare a quello del televisore, senza grandi stravolgimenti.

Il supporto, inoltre, si estende alla possibilità di realizzare un’interazione vocale che aprono la strada a nuove funzionalità Smart TV ed al supporto a distanza da una più ampia gamma di dispositivi. Miglioramenti che, nel complesso, garantiscono miglior accesso al contenuto.

Il nuovo sistema intelligente concepito da Samsung TV per le soluzioni televisive intelligenti, inoltre, includono la possibilità di ricevere suggerimenti dinamici in base ai propri interessi ed alle proprie preferenze di genere, consentendo il passaggio facilitato da un programma all’altro introducendo apposite sezioni, come Sport e Musica.

Attraverso Sport, avremo un servizio integrato che ci consente di tenere sott’occhio la nostra squadra preferita, sia che si tratti di partite in diretta, sia che si tratti di visualizzare risultati, statistiche ed highlights. Il tutto in una singola pagina di navigazione. Non servirà più sfogliare pagine e pagine per avere accesso ai dati delle vostre squadre preferite, ma si potrà fare da un unico punto.

Come se non bastasse, Sport avvisa gli utenti ogni qualvolta la propria squadra stia per giocare una partita, prevedendo anche l’integrazione delle notifiche in app SmartView, attraverso cui ottenere avvisi sullo smartphone anche a TV spento.

Con Musica, invece, possiamo realizzare l’accesso ad un hub virtuale di contenuti, attraverso cui identificare, cercare ed ascoltare la propria musica preferita, avendo a disposizione un sistema di suggerimenti. Il tutto in un’unica pagina interattiva che, proprio come per le squadre preferite su Sport, mostra un sistema per l’accesso rapido ai contenuti.

Con così tanti contenuti interattivi, oggi, i consumatori richiedono soluzioni che puntino a sistemi televisivi versatili ed al passo con i tempi. Tutti vogliono poter guardare quello che vogliono, quando vogliono. E, di certo, Samsung ha anche in questo caso soddisfatto le aspettative di un pubblico sempre più esigente. E tu che ne pensi delle nuove funzioni?