Samsung Smart TV: nuovo video mostra l’evoluzione di Tizen

Samsung Smart TV è un marchio che cammina di pari passo all’evoluzione software dettata dalla piattaforma proprietaria Tizen OS, attraverso cui garantirsi l’accesso ad un novero importante di funzioni in continua evoluzione. Nel corso di queste ore, in merito all’argomento, si è pronunciata TizenExperts, che attraverso un nuovo video ha messo in mostra la potenziale evoluzione dell’interfaccia grafico-funzionale del paltform sudcoreano.

Non si tratta, ovviamente, di una notizia ufficiale ma, bensì, di una sorta di indiscrezione che si accompagna a dei render verosimili su ciò che ci potrebbe attendere dalla GUI Tizen OS sui televisori Samsung attuali e di futura generazione.

Se le indiscrezioni trovassero conferma, si assisterebbe in primo luogo ad un ammodernamento funzionale che conta sull’introduzione di un puntatore a video e di uno Smart Hub completamente ridisegnato, che offre una gestione semplificata e molto più interattiva sulle applicazioni in multi-tasking.

Una schermata di Twitter in modalità Full-screen, ad esempio, viene immortalata nel video sottostante mentre risulta in esecuzione di secondo piano un programma televisivo in trasparenza. Con quest’ultima versione, inoltre, si mette in mostra un’estrema semplificazione dell’interfaccia grafica utente ed un’accesa possibilità di personalizzazione.

Per citare un esempio, sarebbe possibile organizzare le applicazioni semplicemente operando un drag&drop nel punto desiderato. Un menu di accesso rapido, tra l’altro, consentirebbe di accedere rapidamente a tutti i contenuti multimediali a scelta tra videoclip, foto e file musicali.

Da parte di Samsung, nel contesto dei sistemi da intrattenimento domestici, ci si attende una seria rivalutazione. Resta solo da vedere se i mockup proposti saranno confermati in sede ufficiale. Ricordiamo che la società ha in programma la presentazione delle sue nuove proposte Smart TV 2017 al prossimo Consumer Electronic Show di Las Vegas in programma per il prossimo mese di Gennaio 2017 (5-8 Gennaio).

Voi che cosa ne pensate di questa nuova proposta di rinnovamento software per Samsung Tizen e le sue soluzioni televisive intelligenti? A voi la parola.

LEGGI ANCHE: Samsung SMART TV: Vimeo app Video in arrivo