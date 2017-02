Samsung: solo per oggi sconti fino al 50% su una vasta gamma di prodotti

In stretta concomitanza all’evento del Mobile World Congress 2017 di Barcellona Samsung Electronics ha deciso di concedere una vasta gamma di prodotti in sconto tramite il proprio sito ufficiale. Stiamo parlando del nuovo Cyber Monday e della possibilità di beneficiare di una serie di interessanti sconti fino al 50%, fino ad esaurimento scorte.

La società cerca in tal modo di guadagnarsi un ruolo centrale nella scena del MWC 2017 che quest’anno non ha potuto renderci partecipi dell’uscita di un Samsung Galaxy S8 che come annunciato contestualmente all’evento diventerà di pubblico interesse soltanto in data 29 Marzo 2017.

Grande apparizione per Nokia, Huawei e soprattutto LG con il suo G6 del quale renderemo disponibile a breve il primo teardown ufficiale a poche ore dalla sua comparsa pubblica.

Per Samsung si prospetta una giornata di sconti interessanti validi solo per oggi e che tengono conto di promozioni su elettrodomestici ed informatica oltre che per il mobile. Le offerte senz’altro più interessanti sono:

Galaxy S6 edge con Gear VR (2015 ): 399,99 euro invece di 758 euro

): 399,99 euro invece di 758 euro Galaxy S6 edge + visore VR: 399,99 euro invece di 758 euro

399,99 euro invece di 758 euro Galaxy Xcover 3 VE: 135,99 euro invece di 199,90 euro

135,99 euro invece di 199,90 euro Gear VR: 69,99 euro invece di 129 euro

69,99 euro invece di 129 euro Galaxy J5 2016: 139,99 euro invece di 199,90 euro

139,99 euro invece di 199,90 euro Gear Fit 2: 149,99 euro invece di 229 euro

149,99 euro invece di 229 euro Gear 360: 229,99 euro invece di 359 euro

229,99 euro invece di 359 euro Gear S2: 199,99 euro invece di 299,99 euro

199,99 euro invece di 299,99 euro Flip Wallet J3: 7,99 euro invece di 14,99 euro

7,99 euro invece di 14,99 euro Level On Wireless Pro Black: 149,99 euro invece di 299,99 euro

149,99 euro invece di 299,99 euro Fast Charge Battery Pack Black: 39,99 euro invece di 79,99 euro

39,99 euro invece di 79,99 euro Fast Charge Battery Pack Silver: 39,99 euro invece di 79,99 euro

Crediamo sia proprio questo il momento giusto per approfittare di queste promozioni Samsung. Non credete? Avete tempo solo fino ad oggi 27 Febbraio 2017. Seguite tutte le news del MWC 2017 direttamente attraverso i nostri canali ufficiali e non perdetevi tutte le anticipazioni sui prodotti Hi-Tech che ci accompagneranno nel corso di questo 2017. Vi aspettiamo.

LEGGI ANCHE: Samsung Galaxy Tab S3 non è più un segreto: Android7.0, S-Pen e molto altro