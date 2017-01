Samsung sorprende tutti: Galaxy S7 ed S7 Edge con aggiornamento Nougat da subito

Grandi notizie per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 e di un Samsung Galaxy S7 Edge. Nonostante SamMobile ad inizio settimana avesse dichiarato che l’aggiornamento del sistema operativo Android Nougat avrebbe visto la luce solo il 17 gennaio, la stessa fonte questa mattina ha annunciato ufficialmente l’avvio della distribuzione dell’upgrade, con alcune precisazioni importanti per il pubblico che ora vi riporteremo.

Andiamo con ordine, perché al contrario di quanto ci si potesse aspettare, l’aggiornamento Nougat pare avere un peso davvero minimo. Le prime testimonianze riportate da SamMobile per il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, infatti, ci parlano di un pacchetto software pari ad appena 200 MB circa, anche se la spiegazione è più semplice di quanto ci si possa immaginare. La questione, infatti, al momento riguarda solo coloro che hanno partecipato al programma beta testing.

Si tratta comunque di una breaking news, che in giornata cercheremo di approfondire ulteriormente. Quello che sappiamo, al momento, è che i riscontri ottenuti dal Samsung Galaxy S7 e dal Samsung Galaxy S7 Edge durante il test sul campo sono stati assolutamente incoraggianti, motivo per il quale il produttore coreano evidentemente non ha più dubbi sulla tenuta degli smartphone. Quando arriverà l’aggiornamento in Italia? Al momento non è dato saperlo.

Nelle prossime ore sicuramente riusciremo a capire come evolveranno le cose in riferimento al pubblico che ha acquistato i due smartphone qui in Europa, ma resta il fatto che le indicazioni trapelate questa mattina siano assolutamente incoraggianti per il futuro prossimo del Galaxy S7.

Occhi aperti dunque, perché nelle prossime ore chiunque potrebbe ricevere l’apposita notifica per procedere una volta per tutte all’installazione di Android Nougat.