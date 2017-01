Samsung straccia Apple: i titoli azionari prendono il volo

Il prezzo delle azioni Samsung all’inizio del 2016 aveva assunto connotati interessanti, in considerazione del fatto che gli azionisti avevano visto la possibilità di una forte stima di crescita per il 2016. Lo shock indotto dal disastro Samsung Galaxy Note 7 ha, comunque, rimodulato momentaneamente la condizione ponendo alcuni paletti che si sono accompagnati ad una perdita di interesse e ad un merchandising che ha visto l’avanzare dei competitor cinesi e di Apple nel comparto smartphone.

Ad ogni modo, la società non ha tardato a rimettersi in pari ed anzi a superare anche Apple, ora indietro di ben 10 punti percentuali sulla rivale sudcoreana. Di fatto, ad oggi, l’azienda rappresenta oltre il 20% della capitalizzazione del mercato della Corea del Sud. una situazione che non si riproponeva ormai da quattro anni.

Il prezzo delle azioni ha preso un ulteriore balzo nella giornata di ieri, quando si è portato a 1,9 milioni di won ($ 1596), in crescita del 2,79% rispetto al giorno precedente. Un aumento costante, che si è protratto per ben quattro giornate di fila. Questa, inoltre, è stata la prima volta, dal 1975, in cui Samsung ha abbattuto la barriera degli 1,9 milioni di Won.

I dati di mercato dimostrano che gli investitori stranieri stanno comprando le azioni e producendo così un netto aumento di prezzo. Le performance del titolo sono in netto contrasto con quanto rilevato per Apple, che affronta ora un peggioramento diffuso dei propri titoli e dei propri utili su base trimestrale. Mentre il Q4 Samsung si prospetta roseo, il Q4 Apple vede un netto calo che si accompagna, di anno in anno, ad una perdita dell’utile netto, come mai registrato da 15 anni a questa parte.

Un fatto che condiziona certamente le scelte degli investitori. E voi che cosa ne pensate al riguardo?

LEGGI ANCHE: Samsung straccia Apple quanto a numero di brevetti nel 2016: la classifica