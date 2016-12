Samsung svelerà il futuro delle soluzioni audio al CES 2017

Samsung Electronics ha annunciato oggi la sua nuova linea Home Audio Technology da presentare al prossimo Consumer Electronic Show di Las Vegas in programma per le prossime giornata del 5-8 Gennaio 2017, dove si potranno conoscere gli ultimi ritrovati della tecnologia audio come lo speaker wireless H7, la nuova soundbar ed un lettore Blu-Ray UHD davvero straordinario.

Con oltre dieci anni consecutivi di leadership sul mercato dell’home entertainment, per le tecnologie audio-visive, e con un piano di investimenti in ricerca e sviluppo, Samsung si propone con nuove soluzioni che abbracceranno il 2017 attraverso una serie di innovazioni che riflettono un cambiamento totale del paradigma sia per l’azienda che per l’industria. Nello specifico, le nuove line-up rimandano a sistemi dal design elegante e dalle linee semplicistiche che offrono, tra l’altro, anche l’integrazione tra più device.

Portare un suono chiaro, nitido ed avvolgente è molto importante per Samsung, e abbiamo sempre profuso i nostri sforzi a favore della creazione di nuovi prodotti che completano ulteriormente l’esperienza dell’utente. Quest’anno, ci siamo concentrati sull’audiofilo che vuole una soluzione semplice, che non solo si adatta loro stile di vita, ma che offre allo stesso tempo un’esperienza di home audio senza precedenti

Ha riferito Jurak Choi, Vice Presidente di Samsung Electronics.

Samsung Audio UHQ 32bit: qualità senza precedenti

In evidenza su tutta la linea troviamo senz’altro la tecnologia proprietaria Samsung UHQ (Ultra High Quality) audio che consente la realizzazione di sistemi a 32 bit per un suono ricco e pieno di dettaglio rispetto a qualsiasi fonte che utilizzi un campionamento compreso tra 8e 24 bit.

UHQ Audio, di fatto, consente di generare sorgenti audio di elevata qualità sia in soluzione cablata che senza fili. In termini di resa, si osserva una qualità molto vicina a quella ottenuta da uno studio di registrazione professionale in cui l’alta definizione è un parametro fondamentale. Ogni nota è chiara ed ogni suono è denso di dettagli che rendono unica l’user-experience.

Samsung ha anche sviluppato i propri algoritmi audio per un suono perfetto di altissima qualità, sfruttando l’intelligenza delle tecnologie proprietarie esistenti, dando manifestazione dell’esperienza maturata nella sua sede degli Stati Uniti, dove si trova lo state-of-the-art dei laboratori audio.

Samsung audio ha applicato la tecnologia di Annullamento della Distorsione che riduce le alterazioni del suono per predire il movimento delle unità altoparlante in anticipo, garantendo così stabilità sonora ed il controllo di un suono eccelso in ogni circostanza.

Un effetto che ben funziona su un woofer, dove la produzione di un suono grave cdi potenza genera un movimento più ampio e imprevedibile rispetto ad altri diffusori. L’algoritmo può prevedere il movimento di un woofer in modo intelligente disponendone il controllo, garantendo la riproduzione di suoni più stabili sulle tonalità basse.

Inoltre, la funzione Wide-band Tweeter garantisce un’espansione sonora che abbracci l’ambiente in un contesto più ampio, consentendo di ottenere un suono ottimale anche nelle stanze adiacenti la sorgente sonora. Come se non bastasse, il nuovo profilo Crystal Amplifier elimina il rumore in modo tale che gli utenti possano godere di un suono più accurato e preciso su tutta la gamma di frequenze sonore.

Samsung Wireless Speaker H7 UHQ 32bit

Samsung Audio Technology ha annunciato contestualmente ai suoi nuovi algoritmi di gestione audio anche dei nuovi prodotti innovativi stand-alone, come lo speaker Wireless H7, il quale offre il massimo dell’alta fedeltà sonora. Un sistema tecnologicamente avanzato reduce da una serie di riconoscimenti internazionali.

Grazie alla sua straordinaria qualità del suono, il design premium e l’esperienza utente intuitiva, il nuovo H7 Wireless Speaker ha, infatti, già ricevuto un premio al CES 2017 Innovation Awards. Un risultato che rafforza ulteriormente la leadership della compagnia nel settore e che consentirà di perfezionare le soluzioni attuali al fine di garantire una dotazione futura basata su tecnologie d’avanguardia.

La tecnologia 32bit UHD, in questo caso, si combina con un tempo di risposta dei bassi che scende a 35Hz, offrendo così una gamma audio su largo spettro audio che abbraccia tutte le frequenze udibili dall’orecchio umano.

Speaker H7 Wireless Samsung riflette anche l’innovazione del design Premium, grazie ad eleganti rifiniture in moderno metallo che si rivolgono ai consumatori più esigenti che possono contare su un mix di retrò ed alta tecnologia. i controlli a manopola girevole consentono non soltanto di realizzare un controllo volume ma anche si selezionare le proprie playlist preferite dai servizi musicali in streaming.

Samsung Soundbar: un suono avvolgente e “compatto”

La nuova soundbar Samsung MS750 è la prima soluzione audio che integra le prestazioni del subwoofer direttamente nell’unità primaria. Ciò assicura un basso equalizzato e cristallino con un ingombro minimo. Offre, come per la soluzione precedente, un supporto audio UHQ a 32bit ed un audio veramente potente che ben di presta ad essere integrato come supporto a televisori di ultima generazione.

infatti, nel complesso, l’MS750 Soundbar fornisce un’esperienza audio decisamente full-immersive realizzato per merito di tweeter verticali in tecnologia up-mix. Quando accoppiato con il telecomando Samsung Smart, il sistema home audio della stanza è alimentato dallo stesso dispositivo, come il televisore, semplificando ulteriormente l’esperienza utente.

Il prodotto vanta un design unibody che realizza una connessione semplificata al televisore, senza alcuna complicanza nelle procedure di connessione e nessuno spazio aggiuntivo necessario. All’atto pratico, televisore e soundbar possono essere attivati contemporaneamente, semplicemente collegando le due unità con un cavo di alimentazione designata, eliminando la necessità di due cavi elettrici separati, il che si traduce in un minor disordine.

La soluzione di montaggio a parete dei nuovi sistemi Samsung Home Audio è stata ora migliorata dall’utilizzo di una staffa a forma di I user-friendly opzionale che permette di collegare il televisore direttamente alla soundbar. Questo approccio semplifica del tutto l’esperienza di montaggio poiché richiede una sola connessione per installarlo al televisore e un foro nella parete.

Samsung Blu-Ray UHD: esperienza visiva ai massimi livelli

Completa il parco prodotti da presentare al CES 2017 il nuovo lettore Blu-Ray con tecnologia di visualizzazione UHD (Ultra High Definition). Samsung M9500 UHD Blu-Ray offre il pieno supporto alle tecnologie Bluetooth wireless streaming e l’integrazione con Samsung Smart Remote, il tutto in un innovativo ecosistema UHD ottimizzato HDR e che, pertanto, realizza un’esperienza visiva senza precedenti.

Con la nuova modalità Private Cinema il sistema audio TV può essere facilmente trasferito a delle cuffie Bluetooth personali, aggiungendo flessibilità per la visualizzazione di contenuti HDR in qualsiasi momento, nonostante ciò che accede intorno a voi.

Inoltre, il nuovo lettore Blu-ray Samsung UHD imposta automaticamente lo schermo del televisore e l’audio al livello ottimale, analizzando la sorgente di contenuto in riproduzione e consentendo l’attivazione Auto di HDR, Atmos o DTS-X. Questo significa che i consumatori possono ora godere senza problemi di contenuti preferiti senza cambiare la loro sorgente/impostazioni TV o le impostazioni audio.

Ulteriori aggiunte al lettore Blu-ray UHD nel 2017 includono il miglioramento dell’integrazione cellulare, offrendo agli utenti la flessibilità necessaria per godere dei loro titoli Blu-ray preferiti sul proprio dispositivo mobile. Con la funzione 360 gradi sul proprio dispositivo mobile, gli utenti possono visualizzare le foto a 360 gradi ed i video che hanno catturato su qualsiasi televisore, attraverso il loro lettore Blu-ray UHD.

Delle proposte davvero allettanti, quelle presentate dal produttore sudcoreano nel corso della manifestazione di Las Vegas. Che cosa ne pensi di questi nuovi prodotti? Lasciati pure tutte le tue opinioni al riguardo.

