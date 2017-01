Samsung Temi: quattro proposte imperdibili

Dopo la pausa necessariamente imposta da un Cconsumer Electronic Show 2017 che ha mostrato, sul palcoscenico di Las Vegas, novità a dir poco interessanti per il mercato consumer dei prodotti Samsung, torniamo nuovamente al nostro consueto appuntamento con la personalizzazione dei sistemi Galaxy, ponendo in essere le quattro proposte custom per i temi di questa settimana. Sono bellissimi, sono intriganti e son qui. Scopriamoli.

Samsung Arctic Fishing : Live

Un tema visivamente appagante, adatto a chi trascorre molte ore sul display dello smartphone. Si presenta, infatti, con colori che non arrecano fastidio e che accostano al bianco paesaggio innevato in sfondo un variegato icon-set personalizzato. Davvero ottimi gli accostamenti del grigio paesaggio che si ripropone tale e quale nei riferimenti in Notify Bar e nelle pagine delle applicazioni.

Samsung A Better Day

Un tema davvero interessante, a dir poco originale. A dire il vero non è proprio l’accostamento grafico cui siamo abituati ma questo nuovo tema riporta in se alcuni tratti caratteristici. Come da immagine, si riconduce ad accostamenti color oro che si accompagnano ad icone davvero molto originali con sfondo in trasparenza.

Samsung Benzhi

Un tema sobrio, non c’è che dire. Si presenta con set di icone aventi forme diversificate e sfondo a predominanza cielo. Le schermate applicative si colorano di bianco, mentre i riferimenti alle barre delle notifiche e delle app si presentano in un nero profondo. Un’esperienza di utilizzo molto vicino alla stock.

Samsung Pixel

Un tema Samsung spaziale nel senso proprio del termine. Molto belle le icone e gli elementi a schermo per le indicazioni dell’orologio e dei dati meteo di riferimento. Le tonalità scure, in questo caso, giocano veramente un ruolo di primo piano. Potete prenderne visione dalle immagini soprastanti.

E voi quale tema avete scelto questa settimana per il vostro Samsung Galaxy smartphone? Fatecelo sapere. Tutti i temi sopra riportati sono di tipo Paid e, pertanto, sarebbe opportuno prendere visione di questa guida.

