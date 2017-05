Samsung Temi: rendi unico il tuo smartphone con questi 3 nuovi temi

Torna a grande richiesta il nostro appuntamento settimanale con la personalizzazione Samsung per il segmento mobile phone. Con l’aiuto dei colleghi di SamMobile abbiamo selezionato per voi 3 nuove interessanti proposte di personalizzazione, che renderanno unica l’esperienza di utilizzo con i terminali.

I temi rilasciati dallo sviluppatore e dai designer in settimana sono stati ben 276, ma sono solo questi quelli che possono radicalmente cambiare il modo di utilizzare il vostro smartphone. Scopriamoli subito insieme.

Samsung The Blue

Un tema affascinante e molto rilassante. Il blu si guadagna una posizione privilegiata in tutte le schermate, dove un inospitale paesaggio montuoso si staglia in LockScreen riproponendosi in Home con una serie di icone dall’aspetto decisamente interessante. Il layout di tipo circolare e gli accostamenti cromatici in bianco con frame nero non deludono le aspettative di coloro che cercano un tema moderno e mai monotono. Ottima la gestione dei font per il dialer di sistema e la schermata dell’app messaggi.

Bella anche la tastiera con tasti in evidenza su bordo quadro ed il tocco di personalizzazione conferito al layout generale degli elementi in Notify Area e delle applicazioni. Che cosa ne pensate?

Samsung Dream8

Un tema che eredita i caratteri tipici del precedente per quanto concerne la scelta dei wallpaper ma che, rispetto al primo, introduce un ambiente più colorato e variegato nelle forme. Le icone sono leggermente squadrate e presentano varianze cromatiche multiple che consentono di avere una panoramica rapida sulle applicazioni installate. Il resto della UI eredita alcuni aspetti tipici delle versioni stock, con schermate a fondo bianco ed elementi distintivi in azzurro e verde per il dialer e la screen dell’app messaggi.

Nella Tile Area, le icone sono evidenziate in blu elettrico così come gli slider per il controllo della luminosità del display, mentre lo sfondo mantiene tonalità di grigio chiaro. Senza dubbio bello. Non credete?

Samsung AURORA Dark

Passiamo dalle tonalità luminose del Dream8 al Dark più assoluto di questo tema Aurora. Le schermate del dialer e dei messaggi ricalcano un layout in bianco e nero che non dispiace. Il grigio, nella sua forma più scura, accompagna anche l’area dei Toggle evidenziati in azzurro anche per gli slider, mentre la HomeScreen mostra la presenza di icone dai colori variegati e con frame leggermente squadrato.

Queste le proposte di personalizzazione scelte da noi per questa settimana. Nel corso delle prossime ore interverremo anche in merito alla personalizzazione per gli smartwatch top di gamma della serie Gear S3. Non perderti il prossimo appuntamento, e seguici nel fine settimana con il nostro recap settimanale sul mondo Samsung. Ti aspettiamo.

