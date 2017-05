Samsung Theme: 11 proposte di personalizzazione assolutamente da non perdere

La divisione software di Samsung Electronics ha rilasciato ben 358 nuovi temi per smartphone a marcio Galaxy nel corso dell’ultima settimana. Con l’aiuto dei nostri colleghi di SamMobile abbiamo voluto selezionare per voi le migliori 11 proposte per rendere più accattivante la UI del vostro sistema mobile.

Scopriamo insieme le personalizzazioni di questa terza settimana di Maggio 2017.

Samsung White Room (AOD)

Questo nuovo tema d’autore propone una personalizzazione fine di tutti gli elementi dell’interfaccia, a partire dall’Always On Display Mode che offre un’immagine che si ripropone, con tonalità cromatiche differenti, anche nel resto dell’interfaccia grafica di sistema. La Lockscreen risulta semplice ed efficace, così come la HomePage in cui si ritrovano icone leggermente squadrate a fondo bianco davvero piacevoli. Il resto della UI si colora di bianco ed offre una panoramica di cromatismi in linea con la UI Stock di Android anche per la Notify Area, dove gli elementi offrono una evidenziazione in arancio per gli slider e gli elementi in Tile Area. Semplice ed efficace.

Samsung Rainbow Candy

Decisamente più variegato nelle forme e nei colori è questo Rainbow Candy Theme, rivolto ad una ben specifica fascia di utenza. Anche in questo caso, lo sviluppatore ha personalizzato minuziosamente il design del prodotto per la Lockscreen, la HomePage e l’AOD. Le icone, in questo caso, riportano una forma tondeggiante e colori fortemente diversificati, che consentono di individuare inequivocabilmente tutte le nostre applicazioni di sistema. Il font scelto dal designer è decisamente accattivante, così come i colori per il dialer e l’area delle notifiche, per la quale si evidenzia un accostamento del tutto simile ad un’interfaccia Stock Google, con elementi aventi background grigio e sistemi di evidenziazione in blu elettrico.

Samsung Pink Room

Tutto si colora di rosa con questo tema Pink Room. La personalizzazione apposta all’AOD ed alle varie schermate di sistema quale la Lock e la Home non stonano affatto, ed anzi mettono in mostra una UI fuori dagli schemi. Le icone sono rotonde e decisamente minimal nelle loro tonalità, mentre particolare attenzione è stata rivolta anche ai font ed alle icone dell’Area delle Notifiche per le quali, nonostante tutto, poteva essere fatto di più in termini di visibilità. Non credete?

Samsung Romantic London

Un tema per veri romantici, quello proposto con Romantic London. Bella la personalizzazione apposta all’AOD e, ancor di più, quella visibile in Lockscreen e nella Home, dove le icone sono decisamente colorate e di forma diversificata. Una grande ruota panoramica accompagnerà le vostre giornate, mentre il sistema di sblocco intelligente con segno ed il drawer mettono in mostra un carattere grafico del tutto fuori dagli schermi, e che promette quindi una user experience decisamente unica. Che cosa ve ne pare?

Samsung Balloon Flight Adventure (AOD)

Altrettanto allegro e colorato è questo nuovo tema che propone un’attenta personalizzazione ad ogni elemento dell’OS Android. In questo caso, una mongolfiera si libra in Lockscreen ed in HomePage, proponendosi alternativamente anche nelle schermate del dialer e dei messaggi. La HomePage è unica nel suo genere, e porta all’introduzione di icone belle e variegate, che passano da background trasparente a sistemi con frame in evidenza. Il colore caratteristico è l’arancio chiaro nelle sue varie tonalità.

Samsung Run (AOD)

Se ci fosse un termine per definire questo capolavoro del design software questo sarebbe sicuramente: bello. Gli accostamenti cromatici garantiscono un’esperienza utente unica e mai monotona. In Lockscreen, così come per tutte le schermate principali delle app e della Home/Lock, una serie di scie colorate dona un look decisamente alternativo al nostro smartphone. Tutto è stato pensato per garantire un aspetto sgargiante e moderno. Le icone, di forma rotonda, sono disposte in Home su un frame in varianti di blu con elementi contrastati in rosso. Il dialer è decisamente funzionale e bello da vedere, così come la screen dell’app messaggi. Anche la Tile Area non tradisce, con le sue icone evidenziate in rosso su fondo blu scuro. Per capire di cosa stiamo parlando date pure un’occhiata alla schermata sopra.

Samsung Material Black (Android 7+)

Il tema Material Black si propone a tutti coloro che desiderano ottenere una UI simil-stock che garantisca un tempo di utilizzo del device prolungato, visto e considerato che il nero più assoluto accompagna tutti gli elementi e tutte le schermate. Dalla Lock alle schermate di dialer e messaggi, tutto è in tema Dark, eccezion fatta per l’icon set a fondo trasparente e multi-colore. Per il resto, gli elementi di contrasto utilizzano il bianco per migliorare la leggibilità. Se state cercando una GUi alternativa ed un buon metodo per risparmiare preziosa batteria siete decisamente nel posto giusto.

Samsung Material Dark (Android 7+)

Ci si mantiene sempre sul dark ma, in questo caso, le tonalità ricalcano le sembianze di un grigio decisamente meno incisivo. Le icone sono identiche a quelle viste per la variante Dark, ma cambia il resto degli elementi che presentano alcuni affinamenti specifici nello sfondo e nel layout delle cornici.

Samsung Material Design (Android 7+)

Si passa dal buio più assoluto ad una parvenza di luce diffusa con questo Material Design Theme, il quale propone un’interfaccia incentrata sull’esperienza d’uso stock delle distribuzioni Android Google. Gli sfondi condividono molto con la UI di base, così come il resto delle schermate applicative per dialer e messaggi. Anche l’area dei Toogle manifesta una certa omogeneità di tono con le distro stock, con elementi in bianco su fondo in grigio scuro.

Samsung Mixed Grace

Se il battery-drain non è un problema allora potete optare per questo luminosissimo tema. Il prodotto mette in luce un icon set tondeggiante e dai colori multipli, lasciando il posto a schermate total-white i cui elementi mantengono una certa affinità cromatica con la UI Stock di Mountain View. Ottimo il sistema utilizzato per ricreare i font e gli elementi di contrasto per i testi e le icone dei Toggle. Che ne pensate?

Samsung Mixed Grace Dark

Se la soluzione precedente non vi è andata proprio a genio, allora potete optare per la variante Dark, la quale mantiene le stesse sembianze della precedente introducendo però un tema su scala di grigi, del quale trarrà beneficio anche l’autonomia generale della batteria.

Queste le proposte di personalizzazione scelte da noi per questa terza settimana di Maggio 2017. Nel corso delle prossime ore interverremo anche in merito alla personalizzazione per gli smartwatch top di gamma della serie Gear S3. Non perderti il prossimo appuntamento, e seguici nel fine settimana con il nostro recap settimanale sul mondo Samsung. Ti aspettiamo.

