Samsung Theme: le imperdibili proposte dell’ultima settimana di Febbraio 2017

Questa settimana i colleghi di SamMobile hanno fornito le indicazioni essenziali per l’uscita dei nuovi temi Samsung. Le proposte di personalizzazione per quest’ultima settimana di Febbraio 2017 sono sei e sono davvero accattivanti. Sei stanco del layout piatto del tuo smartphone? Molto bene, ecco le nuove UI per il tuo telefono.

Samsung Neel Black UI

Come l’indicazione stessa del tema suggerisce si tratta di una UI total Black che consentirà non offrirà solo un’interfaccia davvero accattivante ma porterà anche ad un notevole risparmio di energia sui vostri sistemi equipaggiati con display AMOLED. Le immagini mostrano la presenza di un layouto interessante. Una costellazione di stelle popola il wallpaper su quale si stagliano icone dall’aspetto tondeggiante che entrano ben in contrasto con il resto della UI. Dialer, app messaggi, Notify bar, Tile Zone sono total Black e si distinguono per la presenza del colore Blu utilizzato per evidenziare i testi e le icone. Semplicemente bello.

Samsung Rainy Day

Con il mese di Marzo arrivano le belle e piacevoli giornate primaverili ma se siete già proiettati alle stagioni tardo autunnali è questo il tema che fa per voi. Una leggera pioggerellina popola lo sfondo in LockScreen ed in HomePage mantenendo lo stesso accostamento cromatico anche per gli sfondi delle finestre i primo piano. Il colore di contrasto è il bianco mentre le icone sono poste in trasparenza e con layout diversificato.

Samsung Polar Bear

Se la vostra stagione è l’inverno non potete rinunciare a questo nuovo tema. Il simpatico orso polare in sfondo nella Lock lascia il posto ad un paesaggio montano desolato in Home. Le icone sono davvero bellissime e mantengono il livello cromatico del resto del sistema anche per le schermate del dialer e dell’app messaggi, mentre la Notify Area si colora di bianco concedendo icone dall’aspetto interessante. Lo potete vedere in immagine.

Samsung amusementpark_wheelee

Un nome difficile da ricordare per questo tema ma il risultato grafico è decisamente appagante. Un quarto di luna si mantiene al centro dello sfondo in Home concedendo una vista ad ampio raggio si una mongolfiera in Lock. Gli accostamenti colore virano in questo caso sull’azzurro mentre il resto degli elementi si adatta ad una colorazione verde che in Notify Area potrebbe non offrire adeguata visibilità. Ad ogni modo è davvero interessante il nuovo icon-pack.

Samsung Dark Matter

Ritorniamo sul Dark con questo tema Samsung Hi-Tech. Lo sfondo è piacevole così come le icone che in tal caso riportano ad un ambiente Stock di utilizzo così come il resto dell’interfaccia che introduce però un layout completamente nero grafite contrastato da elementi testuali in bianco.

Samsung PopCorn In Blue Live

Questo Live Theme offre la visione di un paesaggio davvero rilassante con in sfondo quello che potrebbe sembrare un albero di pesco immerso in un ambiente rustico. La lockscreen Live è il surplus di questo tema mentre le schermate si popolano di cadenti fiori. Davvero eccezionale il dettaglio grafico per le schermate applicative come visibile dalle immagini precedenti.

Queste le proposte rilasciate da Samsung software per questa nuova settimana. Torna a trovarci puntualmente con il nostro appuntamento e non perderti tutte le novità del mondo Samsung. A breve anche una panoramica sulle nuove personalizzazioni per smartwach Gear S3 Classic e Frontier. Non perderteli, ti aspettiamo. E tu quale tema ha scelto?

