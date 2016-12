Samsung Theme: sono tre i temi migliori di questa settimana

A pochi giorni di distanza da quelle che sono le festività natalizie, Samsung propone una serie di nuovi temi che, contrariamente a quanto si possa pensare, svicolano dal contesto del Natale, proponendo invece soluzioni che rimangono in linea con quanto appreso dai colleghi di SamMobile in merito alle soluzioni di personalizzazione del nostro dispositivo.

Si tratta, di fatto, di Temi Samsung Premium che propongono personalizzazioni estetiche aventi soluzioni di stampo tecnologico. Per i migliori Temi di Natale Samsung, invece, si veda il nostro post dedicato. Per questa settimana, invece, abbiamo scelto tre soluzioni.

Samsung Alpaca

Come chiaramente visibile dall’immagine soprastante, si tratta di un tema che fa del verde il colore principale per il wallpaper, ove ritroviamo un simpatico amico, le icone, gli sfondi applicativi ed addirittura la barra e l’area delle notifiche, Di contrasto, invece, troviamo il bianco che, in questo contesto, realizza un prodotto visivamente piacevole e rilassante. Le icone sono di forma circolare e davvero simpatici sono i riferimenti visivi su dialer e applicazione messaggi. Che te ne pare?

Samsung Fantasy Technology Live

Un tema di puro stampo tecnologico che riporta ad una grafica davvero accattivante in cui predomina una tonalità di blu in contrasto con un azzurro fluorescente che rende il tutto piacevolmente intrigante. Le icone sono anche qui circolari e recano la particolarità di avere un layer trasparente di fondo davvero bello alla vista. Tutto il tema è pervaso dal’aspetto tecno che si manifesta anche con una Lockscreen Live davvero interessante. Anche qui, come il precedente, è previsto un contatore interattivo per le notifiche non lette.

Samsung Outline Light

Un tema che potremmo definire “classico” ma che porta con se alcune novità pecluiari, come i riferimenti al dialer che, come visibile dall’immagine sopra, ricalcano il modello visto per l’applicazione iOS. I Messaggi sono ben evidenziati e caratterizzati da un fondo di bianco predominante anche per le Tile e la relativa Notify Area. In Lockscreen ed HomePage, invece, tutto si colora con wallpaper luminosi e sobri. Le icone, in questo caso, sono circolari e rispondenti ad un layout Android Stock. Un ottimo tema.

Tutte le soluzioni proposte questa settimana sono di tipo Premium e, pertanto, potreste incontrare difficoltà nell’accedere ai contenuti dall’Italia. Per poter scaricare questi nuovi temi, di fatto, potrebbe tornarti utile questa nostra guida al download dei Temi Paid.

Se le soluzioni di questa settimana ti sembrano scarne, allora puoi scoprire questi 6 incredibili temi, da affiancare a quelli introdotti in apertura per questo Natale 2016. Torna a trovarci ogni settimana per nuove proposte.

