Samsung Themes: 10 bellissime proposte per questa settimana

Torna a grande richiesta l’appuntamento settimanale con la personalizzazione Samsung per device Galaxy. I temi di questa settimana concessi dai colleghi di SamMobile sono davvero sensazionali e consentiranno di variare completamente la nostra esperienza di utilizzo con i terminali. Per questa settimana le proposte sono ben 10. Eccole.

Samsung Mix UI

SI tratta di un tema visivamente appagante che mette in evidenza una UI decisamente votata alla Stock Rom ma con un tocco di personalizzazione particolareggiato che pone in primo piano un colorato paesaggio in sfondo che si accompagna ad icone dalle forme circolari e sfondi applicativi in bianco con contorni viola chiaro per i riferimenti alle barre ed agli elementi caratteristici del dialer, delle tile e dei messaggi. Lo potete vedere nelle immagini soprastanti.

Samsung RamaUI

La prima cosa che salta all’occhio è senz’altro il wallpaper stupendo che si staglia in Home e nella LockScreen che assume un layout decisamente accattivante. Le icone riportano un aspetto rotondeggiante e dai colori variopinti. Tutto sommato il resto dell’interfaccia riporta ad un’esperienza stock arricchita però da alcuni particolari che possiamo vedere direttamente dalle immagini ufficiali.

Samsung Mix UI

Potrebbe sembrare di trovarsi di fronte al primo tema posto in essere in elenco ma stavolta cambiano totalmente le forme ed i colori a vantaggio di un layout completamente minimal sia per gli sfondi che per le icone. Il resto degli elementi restituisce invece una UI Stock per gli sfondi e gli elementi caratteristici dell’interfaccia grafica utente.

Samsung Flug Black

Il tema si presenta tutt’altro che piatto ed anzi dona all’utente una prospettiva dai colori accattivanti che al nero accostano un rosso acceso per gli elementi distintivi delle app come per il dialer ed i messaggi, oltre che per la tile bar. Un tema decisamente moderno.

Samsung Flat TouchWiz Black

Se state cercando una personalizzazione che rispecchi un’esperienza utente Total Black questo è il tema che fa per voi. Sfondi, finestre in primo piano, barra delle notifiche ed elementi caratteristici si tingono di nero. I vostri occhi e la vostra batteria vi ringrazieranno. A parte le icone di forma leggermente squadrata tutto il resto è nero con contrasto di bianco per gli elementi testuali e le tile icon. Bello, suggestivo, Black!

Samsung Always Valentine’s Day & MOH (Live % AOD)

San Valentino è passato ma per gli innamorati è sempre una festa. Con questo tema Live puoi esprimere il tuo amore in tutte le sue forme grazie agli sfondi dedicati per la Home e la Lockscreen. Si riportano icone minimal colorate di bianco su forma circolare ed elementi leggermente sottoesposti con tonalità accuratamente studiate per l’occasione. Ammiratelo direttamente dalle immagini ed apprezzatene le forme nell’Always On Display mode.

Samsung Fight Club

Se essere smielati non è il vostro forte ed avete invece uno spirito combattivo non potrete fare a mano del Fight Club Theme. Un tema che riporta in sfondo un’immagine decisamente esplicativa che ritroviamo standlone nelle finestre del dialer e dei messaggi e che rimanda a cromatismi in rosso acceso sia per le icone, ora di forma rotonda, che per le Tile, la barra delle notifiche e gli elementi distintivi dell’interfaccia utente.

Samsung Lonely Planet

Un layout di personalizzazione interessante che mostra un pianeta dalle varianti cromatiche sul rosa al centro dello sfondo ed un icon set interessante leggermente squadrato. Il viola permane quale colore dominante ed è in contrasto con il giallo spento che si propone quale variante degli elementi delle schermate sia per i messaggi ed il dialer che per la Notify Bar e le Tile.

Samsung Mountain Road

Un tema decisamente rilassante e visivamente appagante quello proposto da Mountain Road che, proprio come indicato dal nome, illustra un paesaggio di montagna che fa da sfondo ad una serie di icone quadrate dalle tonalità variopinte. Il resto dell’interfaccia regala varianti di bianco ed evidenziazioni in azzurrino chiaro che rendono l’esperienza di utilizzo decisamente molto rilassante.

Samsung Night Sky Tree e MOH (Live & AOD)

Come per il tema di San Valentino abbiamo la modalità Live & AOD ma il contesto grafico è decisamente diverso nonostante anche qui il nero domini su tutto. Davvero suggestivo ed al contempo sinistro l’albero in sfondo che si accompagna a delle icone ben fatte che risultano minimali e trasparenti rispetto al resto della UI. Un tema che osiamo definire elegante e che offre nella sua trasparenza il giusto livello di personalizzazione richiesto dai nostri utenti e dai cultori del digitale. Che dire, un tema davvero perfetto. Non credete?

Queste le proposte di personalizzazione messe in atto da Samsung Theme questa settimana. Puoi trovare i temi all’interno del Galaxy App Store alla sezione dedicata. Torna a trovarci tutte le settimane con il nostro appuntamento e non perderti anche le nuove soluzioni di personalizzazione per il tuo smartwatch in arrivo nel corso delle prossime ore. Che ne pensi dei nuovi temi?

