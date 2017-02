Samsung Themes: ecco 4 temi davvero imperdibili

Ritorna l’appuntamento settimanale con la personalizzazione smartphone made in Samsung Electronics. Con l’aiuto dei colleghi di SamMobile introduciamo 4 nuove imperdibili proposte che consentiranno di rendere unica l’esperienza utente attraverso i vostri dispositivi.

I temi rilasciati dallo sviluppatore questa settimana sono stati 84 ma di questi solo 4 hanno suscitato il nostro interesse. Eccetto per il tema Gratuito Voyage che chiude la carrellata dei sistemi di personalizzazione per i Galaxy tutti gli altri sono temi Paid per i quali si necessita di un’apposita procedura di installazione che trovi nella nostra guida dedicata. Bene, vediamo insieme le nuove proposte.

Samsung Candie Round

Un tema con wallpaper Material che offre un ambiente colorato e cromaticamente variegato. Si passa per icone di tipo circolare con coutn per le notifiche non lette e design pulito. Il bianco domina su tutto sia per le finestre del dialer che per i messaggi donando un profilo di utilizzo davvero brillante.

Samsung Oreo

Rispetto al tema precedente, come visibile dalle immagini, le differenze sono minime e si riconducono sostanzialmente al diverso layout delle icone e degli elementi caratteristici delle schermate applicative del dialer e dei messaggi. Si mantiene sempre il profilo coloro White ed i medesimi colori di contrasto per gli sfondi, Font ed elementi visivi rimangono sostanzialmente inalterati.

Samsung Peanut

In questo caso si passa ad un’atmosfera di utilizzo decisamente Dark che stona con i temi precedenti ed offre invece un profilo colore All-Black davvero interessante. Le icone sono leggermente squadrate ed offrono un ottimo compromesso visivo anche nelle schermate applicative. Per il dialer e l’app Messaggi si osserva un layout interessante in blu scuro che si completa con evidenziazioni in verde luminoso. Bella la schermata delle Tile e della Notify Bar in cui si osserva la presenza di slider e componenti attive in rosso acceso.

Samsung Voyage

Questo è il tema gratuito della settimana e si caratterizza per icone decisamente quadrate e per un wallpaper davvero interessante che offre in Lockscreen un paesaggio marittimo ed un accostamento cromatico eccellente. Le schermate sono bianche in sfondo ed offrono elementi evidenziati in blu nelle schermate del dialer e dei Messaggi così come per gli elementi Tile della Barra di Notifica.

Ti piacciono i temi Samsung di questa settimana? Facci sapere quale hai scelto lasciandoci un tuo personale commento.

