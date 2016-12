Samsung Themes: 5 temi per chiudere il 2016 in bellezza

Ritorna il consueto appuntamento con la personalizzazione Samsung Themes per i nostri dispositivi, ad opera dei colleghi di SamMobile che, per quest’ultima settimana che conclude un degno 2016 d’innovazione grafica, offre una selezione di 5 temi interessanti tra le decine e decine rilasciate dalla software nel periodo all’interno del Theme Service Store. Scopriamoli subito.

Samsung Field | Gratuito

Denominato semplicemente Field (traduzione inglese del termine: Campo), il nuovo tema personalizzato Samsung porta in evidenza un campo di grano in sfondo per la Home e la Lockscreen davvero suggestivo, Si accompagna a delle classiche icone circolari e rettagngolari miste e dalle variegate tonalità colore. Riportano in Notify Bar e per le evidenziazioni degli elementi del titolo delle app una colorazione di giallo spento chiaramente raffrontabile al grano. Per il resto domina un bianco che mantiene vicina l’esperienza di visualizzazione a quella stock di sistema.

Samsung Greeny Christmas | Premium

Natale è passato, ma non per gli utenti Samsung, che pur possono contare su un tema fortemente indicativo del periodo. Si tratta di un classico sistema di visualizzazione personalizzato con icone variopinte e dalle forme più svariate che si accompagnano ad un camino il Home con tante calze appese sopra un fuoco scoppiettante ed un festoso albero di Natale in Lockscreen. I colori mettono in risalti il verde sia per i wallpapaper che per gli sfondi applicativi e le barre del titolo delle app, ora disseminate dagli elementi tipici del Natale, come visibile sopra per il dialer e l’app messaggi. I colori per la Notify Area sono rilassanti e viranti verso un verde spento.

Samsung Mountain | Premium

Una soluzione grafica accattivante che riporta in evidenza uno sfondo davvero particolare che fa da contorno, in Home, a delle icone di tipo circolare a fondo nero con prevista funzione di aggregazione dei messaggi non letti per le app. la Lockscreen, in linea con il layout offerto dal sistema si compone dell’immagine vista sopra. I colori virano sempre sul viola ed il grigio, mentre una sorta di Black Carbon accompagna le indicazioni delle Title Bar e della Barra delle Tile.

Samsung Simple Desert | Gratuito

Questo Tema Samsung raffigura uno sconfinato deserto sia per lo sfondo della Home che della Lock. Le icone, qui, sono delle classiche circolari a fondo bianco, un colore che fa da dominante sul resto di tutto il sistema, applicazioni e relativi sfondi compresi, come visibile dalla soprastante immagine correlata.

Samsung Yellow Boat | Gratuito

Siete pronti a partire per una nuova avventura in mare? Imbracciate la vostra barchetta e partite. Con questo splendido tema gratuito, che mantiene invariato il design rispetto alla versione stock di sistema. potremmo visualizzare una barca gialla ormeggiata sullo sfondo e pronta a partire. Le icone sono ti tipo circolare e non introducono particolari stravolgimenti stilistici, così come gli altri elementi caratteristici del sistema, dove predomina il bianco.

E tu quale tema hai scelto per quest’ultima settimana che anticipa il 2017? Avrai certamente notato che accanto all’indicazione del nome del prodotto è indicato Gratuito/Premium. Vorresti poter sapere come scaricare questi ultimi, in tal caso consulta pure la nostra guida, e facci sapere che cosa te ne pare dei nuovi Temi Samsung per il tuo smartphone.

