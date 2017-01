Samsung Themes: personalizza il tuo smartphone con questi 3 nuovi imperdibili temi

Anche questa settimana gli utenti Samsung Galaxy possono contare sul supporto a nuovi imperdibili temi selezionati dall’ampio database di contenuti messo a disposizione dallo store. Ecco un modo semplice ed efficace per dare un tocco di stile in più al tuo smartphone.

Con l’aiuto dei colleghi di SamMobile proponiamo dunque le 3 alternative grafiche migliori per personalizzare il layout della tua UI Smartphone. Eccoli.

Samsung Material

Un tema davvero interessante che pone in background un rilassante lungomare costiero che fa da sfondo ad icone di forma circolare che riprendono i toni del blu in tutte le sue forme. Il sistema di notifica e delle Tile ricalca appieno il Material Design delle ultime versioni di Android viste per i Google Pixel e ne mantiene sostanzialmente inalterate le forme garantendo una UI semplice ed al contempo molto efficace.

Samsung Acqua UI

Un tema davvero molto particolare, come peraltro sottolineato dalle immagini che troviamo sopra. L’intera interfaccia grafica si fonda sostanzialmente su tonalità di verde scuro e sfumature colore che donano profondità di campo e visibilità agli elementi della UI.

Ottimo, in questo caso, l’accostamento cromatico scelto. Molto bello il dialer che pone ben in evidenza i riferimenti ai caratteri numerici a schermo ed il sistema di composizione dei messaggi e dei cromatismi delle finestre in primo piano. Ben progettate anche le icone che, in questo caso, riportano un form factory circolare. Una soluzione alternativa decisamente valida per ridare vita alla monotonia della tua attuale interfaccia grafica.

Samsung Wall Street

Si tratta di un prodotto gratuito davvero intrigante. L’intera interfaccia, per le finestre, le Notify Bar e gli elementi principali si tinge di bianco lasciando spazio ad un ottimo sistema di contrasto per gli elementi delle finestre, come possiamo vedere dalle immagini sopra in evidenza. Interfaccia molto simile ad una Android Stock con l’eccezione di una diversa disposizione cromatica per le icone che, in questo contesto, mantengono un layout di forma circolare.

I temi sopra proposti, eccezion fatta per il Samsung Wall Street sono classificati come Paid. A tal proposito, se di tuo interesse, ti tornerà utile la nostra guida dedicata al download dei temi Premium. E tu quale tema hai scelto per personalizzare e rendere variegata la tua esperienza utente?

LEGGI ANCHE: Samsung Temi: quattro proposte imperdibili