Samsung Themes: sei proposte imperdibili per personalizzare il tuo smartphone

Con il supporto dei colleghi di SamMobile introduciamo anche questa settimana le nuove proposte di personalizzazione per i dispositivi Samsung Galaxy. Questa settimana abbiamo sei nuovi temi davvero interessanti e sicuramente da non perdere. Scopriamoli tutti.

Samsung Black & White

Come indicato dalla denominazione stessa, si tratta di un tema in Bianco e Nero davvero accattivante. Le icone riportano un layout tondo ed un accostamento cromatico Black & White davvero molto interessante. La scelta di un accostamento colore basato su questa tonalità consente di risparmiare un notevole quantitativo di batteria e di personalizzare la vostra user-experience con un tema semplice ed al contempo affascinante. Lo possiamo vedere in anteprima dall’immagine.

Samsung Black Greenery

Rispetto al tema precedente, in questo caso, predomina il nero più assoluto affiancato ad un verde spento. Le icone sono in trasparenza ed assumo layout variegati sia nelle forme che nei colori. L’accostamento cromatico voluto dallo sviluppatore potrebbe limitare la visibilità delle componenti, ma la scelta di questo layout è decisamente accattivante.

Samsung Cherry Blossom

Decisamente più colorato questo Cherry Blossom Theme. Icone rotonde e ben in contrasto con il coloratissimo e bellissimo wallpaper. Un wallpaper che si ripropone in Lock Screen e nelle finestre di primo piano delle app con gli stessi cromatismi. Lo stesso dicasi per la Notify Area che introduce il contrasto in bianco per gli elementi delle Tile. Che dire, davvero bello.

Samsung Cherry Blossom Honadaong

In pratica una variante di quanto appena visto. Stavolta le icone hanno un layout cromatico omogeneo e mantengono sempre una forma circolare. In tal caso viene dato più spazio al bianco e rispetto al precedente gli elementi di primo piano risultano decisamente più in evidenza. Un tema floreale, davvero intrigante.

Samsung For Night (Live)

La prima cosa che salta al’occhio è senz’altro il wallpaper spettacolare che si propone in Home ed in Lockscreen (Live). Le icone sono minimal ed in trasparenza rispetto allo sfondo sia nella Home che per gli elementi applicativi del dialer e dell’app messaggi, com’è possibile vedere dalle immagini. Ottima la scelta cromatica.

Samsung Gentleman

Vi sentite dei veri gentiluomini? Questo è il tema che fa per voi. Icone con frame tondo e layout in bianco, colore decisamente dominante sia per i testi che per gli sfondi applicativi e la Tile Area.

Queste le proposte di personalizzazione che potete trovare all’interno del Theme Store questa settimana. Ulteriori proposte custom saranno proposte a breve anche per gli smartwatch Samsung Gear S3 Classic e Frontier. Non perderteli.

LEGGI ANCHE: Samsung Theme: le imperdibili proposte dell’ultima settimana di Febbraio 2017