Samsung ti rimborsa: fino a €1000 sui TV SUHD e lettore BluRay UHD a prezzo speciale

Samsung TV ha dato il via ad un nuovo circuito promozionale che consentirà a tutti gli utenti di ricevere un rimborso fino a €1000 per l’acquisto di una nuova soluzione d’intrattenimento TV SUHD serie KS. La promozione è valida fino al prossimo 15 Gennaio 2017 e si rivolge a tutti coloro che procederanno all’adozione di un televisore dai 55 pollici in su.

Il sito ufficiale di Samsung Electronics riporta integralmente i termini della nuova promozione ed il regolamento completo. Gli utenti che, all’interno del medesimo portale, procederanno alla registrazione del proprio prodotto, entro e non oltre la data del 31 Gennaio 2017, riceveranno un rimborso compreso tra i €400 ed i €1.000 a seconda del modello adottato.

Il produttore, inoltre, garantisce l’acquisto di un lettore Blu-Ray Samsung modello UBD-K8500 ad un prezzo speciale. Nella maggioranza dei casi, da un’analisi dei listini, è emerso che il nuovo lettore digitale viene concesso senza alcun prezzo aggiuntivi rispetto al prezzo dei televisori. Come se non bastasse, in bundle, troveremo anche tre titoli che rispondono a nome di:

Independence Day

Mad Max: Fury Road

The Lego Movie

Tutti i punti vendita che espongono il tagliandino della promozione ed il materiale informativo beneficiano di dette promozioni. Le stesse offerte che ritroviamo anche negli store online di:

http://shop.samsung.com/it/

www.mediaworld.it

www.unieuro.it

www.euronics.it

www.trony.itwww.expertonline.it

www.comet.it

www.redcoon.it

www.bytecno.it

www.EL4U.it

Nello specifico, secondo quanto riportato nei termini ufficiali dell‘offerta Samsung, potremo ottenere un rimborso commisurato all’acquisto di una TV secondo questa tabella:

