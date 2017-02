Samsung: tutte le novità in programma per il Mobile World Congress 2017

Il Mobile World Congress 2017 di Barcellona prenderà il via lunedì 27 febbraio e le novità in arrivo per il mondo tecnologico sono, mai come quest’anno, davvero numerose. Tra i protagonisti della fiera spagnola ci sarà anche Samsung che, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, non presenterà il suo nuovo top di gamma.

Il Galaxy S8 verrà, infatti, svelato a fine marzo per poi arrivare sul mercato ad aprile. Nonostante l’assenza del nuovo flagship, Samsung ha in programma il debutto di numerosi prodotti. Samsung terrà una conferenza domenica 26 febbraio alle 19 in cui dovrebbe anticipare tutti i prodotti che saranno esposti a Barcellona. Seguiti domenica sera per tutti gli aggiornamenti sulle novità di Samsung.

Ecco tutti i dettagli:

Samsung Galaxy Tab S3

Il nuovo tablet Android di fascia alta, il Samsung Galaxy Tab S3, è stato, in più occasioni, al centro delle nostre attenzioni in questi giorni. Rumors, indiscrezioni ed anticipazioni di vario tipo ci hanno permesso di svelare, quasi per intero, le caratteristiche del nuovo dispositivo.

Il Tab S3 potrà contare su di un display Super AMOLED da 9.7 pollici con risoluzione QHD affiancato dal SoC Qualcomm Snapdragon 820, il chipset montato da numerosi smartphone Android di fascia alta nel 2016. A completare la scheda tecnica ci saranno 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage, un sensore di impronte digitali, una camera posteriore da 12 Megapixel ed una anteriore da 5 Megapixel.

Tra gli aspetti più interessanti del progetto Galaxy Tab S3 troviamo il sistema operativo Android Nougat (il tablet sarà il primo device Samsung a presentare Nougat) personalizzato da una nuova versione dell’interfaccia utente Grace UX con tante funzioni inedite che punteranno a massimizzarne la produttività.

Il nuovo tablet di Samsung arriverà sul mercato con due accessori (probabilmente da acquistare separatamente) molto importanti: la tastiera e la S-Pen. Grazie a questi due elementi, il nuovo dispositivo proverà a superare la concorrenza degli iPad Pro di Apple.

Samsung Galaxy TabPro S2

Tra le novità di Samsung per il Mobile World Congress 2017 troviamo anche il nuovo convertibile 2 in 1 Samsung Galaxy TabPro S2 che, a differenza degli altri dispositivi Galaxy, presenta il sistema operativo Windows 10.

Il nuovo Samsung Galaxy TabPro S2 punta a sostituire, in un colpo solo, sia il tablet che il portatile offrendo un’esperienza completa a 360 gradi grazie alle potenzialità di Windows 10. Il convertibile potrà contare su di un hardware di assoluto livello con display da 12 pollici con risoluzione QHD e tecnologia Super AMOLED e processore Intel Core i5 7200U di settima generazione “Kaby Lake”.

A completare la scheda tecnica ci saranno 4 GB di RAM e 128 GB di storage SSD. Il Samsung Galaxy TabPro S2 arriverà anche in una variante dotata del supporto alle reti 4G. Possibile, anche se non ancora confermata, la realizzazione di una versione più compatta (con display da 9,7 pollici).

Nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile Samsung Galaxy Book, la risposta dell’azienda coreana al Surface Book di Microsoft. Un dispositivo di questa tipologia potrebbe però debuttare solo nei prossimi mesi.

Galaxy S8: teaser e data di uscita

Come detto in apertura, Samsung non presenterà ufficialmente al MWC 2017 il suo nuovo top di gamma Galaxy S8. Rumors delle ultime ore evidenziano però la possibilità che la casa coreana possa anticipare, magari con un breve video teaser, il nuovo smartphone e le sue caratteristiche principali. Samsung potrebbe anche confermare che la data di uscita del nuovo Samsung Galaxy S8 è fissata per aprile.

Smartphone pieghevole ed altri Galaxy di fascia bassa

Da diverse settimane si parla, con insistenza, del possibile debutto di uno smartphone con display OLED pieghevole, un progetto già da tempo al centro di rumors ed indiscrezioni che potrebbe essere mostrato, in anteprima, da Samsung proprio durante il Mobile World Congress anche se solo come concept.

Alla fiera spagnola, Samsung potrebbe presentare anche la nuova generazione di smartphone di fascia bassa, ovvero i nuovi Galaxy J 2017, al centro di diversi rumors negli ultimi giorni, che potrebbero debuttare sul mercato già in primavera.