Samsung ha vinto pi di 120 premi al CES 2017

Il Consumer Electronic Show 2017 svoltosi a Las Vegas presso il Convention Center cittadino ha ospitato una moltitudine di major society che, nel contesto dell’innovazione tecnica da portarsi avanti con i loro ultimi ritrovati, hanno fornito una panoramica sul progresso da mettere all’attenzione del pubblico nel corso di un 2017 che si preannuncia davvero interessante.

Tra questi non poteva di certo mancare la sudcoreana Samsung Electronics la quale, forte di un’esperienza pluriennale nel comparto dell’alta tecnologia, ha di certo saputo stupire proponendosi con soluzioni davvero innovative, le quali gli sono valsi svariati awards nel comparto dei prodotti per l’elettronica di consumo. I premi totalizzati dall’azienda sono stati ben 120, 34 dei quali CES 2017 Innovation Awards che includono un Best of Innovation Award nella categoria video per il segmento televisivo.

La società, inoltre, ha ricevuto ulteriori riconoscimenti e menzioni anche dai parte dei media del settore, i quali hanno incontrato anche le parole del Presidente e CEO di Samsung Electronica Nord America, Gregory Lee, dettosi particolarmente entusiasta dei risultati raggiunti:

Siamo onorati di essere stati riconosciuti, anno dopo anno, dal CTA e dall’industria per i nostri prodotti ed i nostri sviluppi tecnologici innovativi. Ci impegneremo ancora per fornire prodotti che sono appositamente progettati per modellarsi al tuo modo di vivere

Oltre 20, dei 120 premi, sono andati alle nuove ed esclusive Samsung QLED TV, le quali si sono anche garnatite ben quattro CES Innovation Awards. I Samsung Chromebook Pro e Plus si sono aggiudicati anch’essi un riconoscimento significativo così come i prodotti del comparto elettrodomestici, entro cui rientra la lavatrice con sistema FlexWash+FlexDry.

Secondo te com’è andato questo CES 2017? Lo hai seguito da vicino esaminando i nostri post in riferimento all’evento? Se ti sei perso qualcosa consulta i nostri canali, perché avremo un 2017 davvero ricco di nuove sorprese in ogni comparto, dagli smartphone, ai tablet e fino agli elettrodomestici ed ai sistemi TV per la casa. Facci sapere che cosa ne pensi.

