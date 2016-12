Samsung Vs Apple: ecco chi ha vinto la gara dei regali natalizi

Samsung Vs Apple, la sfida continua anche a Natale. Le feste natalizie sono ancora in corso. Manca ancora il capodanno, che segnerà la fine di un 2016 ricco di eventi tragici e di morti celebri. E, ovviamente l’Epifania. La quale, come dice un noto detto popolare: tutte le feste porta via. Per quanto concerne gli smartphone, ovviamente, è già tempo di bilanci. Per un 2016 che è stato ricco di alti e bassi per Samsung, degni della più spaventosa montagna russa. Di fatti, se è vero che tante soddisfazioni sono arrivate dal Galaxy S7 e S7 Edge (tant’è che ad oggi la multinazionale coreana propone ancora nuove versioni), è anche vero che il disastroso epilogo del Galaxy Note 7 ha buttato giù non poco il suo brand. E ovviamente, i suoi guadagni. Quanto ad Apple, possiamo definirlo un anno senza infamia e senza lode. Dato che iPhone 7 non ha riscaldato troppo i cuori dei fan del Melafonino. Ma il colosso di Cupertino ha rimediato con un colpo di coda a fine anno: AirPods.

Volendo invece tornare alle festività natalizie, e, in particolare, al Natale, viene da chiedersi: chi ha vinto la sfida Samsung VS Apple in termini di regali natalizi? Ovvero, quali dispositivi delle due case di produzione sono stati i più scelti come regalo per Natale? Vediamo il grafico di seguito.

Samsung Vs Apple: Apple batte Samsung, ma la multinazionale coreana è in ripresa

A dircelo è Sammobile, con tanto di grafico. Attingendo a sua volta da un’analisi dei dati di una società che effettua indagini di mercato: Flurry. Orbene, durante le feste i dispositivi Apple occupano il 44% tra quelli attivati durante le feste di Natale. Quindi, più di 4 dispositivi mobili su 10 regalati per Natale sono di casa Apple. Samsung invece ha fatto registrare il 21%. Sebbene, sostiene Flurry, è in crescita di un punto percentuale rispetto allo scorso anno. A pesare, comunque, il flop del Galaxy Note 7, che avrebbe sicuramente portato la percentuale su di qualche punto.

I telefoni più venduti sono, manco a dirlo, iPhone 7 e Galaxy S7. Sebbene siano complessivamente calati in popolarità. Passata dal 54% del 2015 al 45% di quest’anno. Anche se l’iPhone 7 ha vinto, occorre dire che ha subito un calo di attivazioni di 10 punti: dal 37% del 2015 al 27% del 2016.

Leggi anche: Galaxy Note 8 si farà e sfiderà iPhone 8: ultimi rumor

Samsung Vs Apple: agli altri solo le briciole

Il grafico ci mostra anche come la concorrenza sia nettamente indietro. E debba accontentarsi del 2% ciascuno. Huawei è ferma a quella percentuale, assieme ad Amazon, Motorola, LG, Oppo, Xiaomi. Come direbbe il compianto Califano, oltre Samsung Vs Apple tutto il resto è noia…