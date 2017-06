Samsung Watchface: migliora l’esperienza utente su Gear S3 Classic e Frontier con queste nuove proposte

Samsung Gear S3 Classic è un prodotto che si rivolge esplicitamente a coloro che puntano alla ricerca dell’aspetto classico ma che, tuttavia, non sanno rinunciare a funzionalità ad alto contenuto tecnologico. In quanto tale, l’indossabile si accompagna a proposte di grafica custom realizzate secondo i criteri del minimalismo, che portano in evidenza il carattere distintivo di questa categoria di prodotti..

Le watchface proposte questa settimana sono estremamente minimal e tendenti al classico. Questa settimana abbiamo:

Samsung Mova Black

Il tema proposto dal designer indipendente 9Dot è decisamente spartano, ma offre comunque una vista chiara e precisa sul quadrante dell’orario. Davvero interessante il wallpaper texturizzato utilizzato per lo sfondo, che lascia il posto ad un ampio quadrante analogico privo di indicazioni numeriche. Il termine ideale per descrivere questa skin è: essenziale. Di fatto, le informazioni a video non offrono un prospetto informativo sui dati dei sensori e nemmeno per i riferimenti ai residui di carica della batteria.Semplicemente classico.

Samsung xClock – Linear Digital

In netta controtendenza con il precedente è questa proposta realizzata dallo sviluppatore Kajetan Wilczek, che concede in uso un quadrante digitale correlato di tutte le informazioni essenziali di cui abbiamo bisogno. In evidenza, vi è il riferimento orario con layout misto ed indicazione AM/PM. Più in alto, in una zona netta e separata, è possibile poi procedere alla consultazione del livello di carica, della temperatura esterna e del giorno della settimana. Una skin decisamente interessante e minimal.

Samsung Gear S3 Frontier Watchfaces

Gear S3 Frontier, in antitesi al modello in variante Classic, si rivolge esplicitamente ad un pubblico sportivo, e riporta caratteri in perfetta opposizione al layout classico voluto per la line-up precedente. In tal senso, si osserva una maggior completezza sulle informazioni a schermo ed una propensione al digitale, con un layout adeguato a questa categoria di prodotto. Abbiamo:

Samsung Frontier Urban Grey S3

Per veri temerari. Questo quadrante realizzato per mano di Artur Sapelnikov ricalca appieno la filosofia della variante Frontier. Nonostante ci si trovi di fronte ad una skin formato analogico, l’effetto conferito dal layout è decisamente appagante e lussuoso. Oltre l’orario, si forniscono gli estremi per la consultazione del livello di carica della batteria e del numero di passi compiuti durante il giorno, il tutto su appositi quadranti minori in formato analogico su lancetta.

Samsung SWF Cipher Chrono Black

SWF Swiss ha realizzato questa prodotto software tenendo conto delle forme e delle disposizioni di grandi orologi moderni che offrono, come visibile dalle immagini, un profilo di consultazione completo per le informazioni. Il layout è oltremodo accattivante. Davvero belli i colori scelti per contrastare lo sfondo color carbonio in relazione alle lancette ed all’evidenziazione delle zone orarie. Disponibile il formato di visualizzazione analogico e digitale per l’ora, ma anche un sistema che fornisce accesso rapido ai contatti, ai messaggi, alle funzioni telefono, allo scheduling, alla musica ed al meteo.

Correlati all’interfaccia, vi sono poi i riferimenti agli step giornalieri, al livello di carica della batteria, ai dati biometrici per il ritmo cardiaco ed alle calorie bruciate. Un tema completo ed accattivante anche sotto il punto di vista dell’estetica generale. Che cosa ve ne pare?

Queste le proposte di personalizzazione rilasciate dalla società per questa ultima settimana di Maggio 2017. Puoi trovare questi ed altri prodotti all’interno dello store ufficiale, all’apposita sezione di riferimento. Torna a trovarci ogni settimana con l’appuntamento con la personalizzazione su smartphone e smartwatch, e non perderti il recap di domani, con tutte le notizie della settimana.