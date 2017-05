Samsung Watchface: ecco come personalizzare il tuo Gear S3 Classic e Frontier

Samsung Gear S3 Classic è un prodotto che si rivolge espressamente a tutti coloro che puntano alla ricerca del lusso e dell’eleganza, da abbinare a funzionalità ad alto contenuto tecnologico. In quanto tale, l’indossabile si accompagna a proposte di grafica custom realizzate secondo i criteri del minimalismo, che portano in evidenza il carattere classico distintivo di questa categoria di device.

Le watchfaces proposte questa settimana sono decisamente semplicistiche, tendenti al classico ed estremamente minimal. Questa settimana abbiamo:

Samsung Classic Blue Star

Il quadrante proposto dal designer Sven Franke offre una vista decisamente alternativa dell’orario, qui proposto in formato analogico con anello esterno in numerazione romana. un ingranaggio 3D ricostruisce i meccanismo interno utilizzato per far ruotare gli elementi, mentre un quadrante più grande disposto nella zona centrale offre la visualizzazione degli step compiuti durante il giorno. Estremamente semplice, ed altrettanto efficace.

Samsung Devotion 8: Distinct

Poco più sofisticato questo Devotion 8: Distinct, per il quale si ha sempre la presenza di un quadrante analogico ma, questa volta, con numerazione araba: Ad ogni modo, in questo caso, le informazioni correlate sono molte di più, e contano sulla presenza di un indicatore di carica per la batteria ed anche dell’icona per il monitoraggio istantaneo del bioritmo cardiaco. Un a skin abbastanza semplice, ma assai soddisfacente. La possiamo vedere nelle immagini sopra.

Samsung Gear S3 Frontier Watchfaces

Gear S3 Frontier, in antitesi al modello in variante Classic, si rivolge esplicitamente ad un pubblico sportivo, e riporta caratteri in perfetta opposizione al layout classico voluto per la line-up precedente. In tal senso, si osserva una maggior completezza sulle informazioni a schermo ed una propensione al digitale, con un layout adeguato a questa categoria di prodotto. Abbiamo:

Samsung RotoX

Una quadrante decisamente retrò. Offre l’essenziale in termini di informazioni da visualizzare, e si propone in un contesto misto tra analogico e digitale. L’orario, infatti, viene visualizzato nel doppio formato analogico (12h) e digitale (24h) con soltanto gli indicatori ora/minuto. Unica informazione aggiuntiva è fornita per la batteria, che dispone di un apposito indicatore digitale separato. Vi piace?

Samsung Vakta OCE02

Una delle proposte che ci sentiamo di consigliarvi per il vostro Gear S3 Frontier è senz’altro la proposta Vakta, che contribuisce a realizzare un ambiente interattivo perfettamente integrato, bello, e ricco di informazioni utili. Il quadrante per l’orario, in formato analogico, lascia il posto ad una serie di quadranti minori dove si dispongono i prospetti informativi per le info accessorie sul livello di carica, gli step ed il ritmo cardiaco. Altamente soddisfacente anche il layout scelto dal designer, che non tradisce il consumatore e lo sportivo più esigente.

Queste le proposte di personalizzazione rilasciate dalla società per questa ultima settimana di Maggio 2017. Puoi trovare questi ed altri prodotti all’interno dello store ufficiale, all’apposita sezione di riferimento. Torna a trovarci ogni settimana con l’appuntamento con la personalizzazione su smartphone e smartwatch, e non perderti il recap di domani, con tutte le notizie della settimana.