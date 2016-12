Samsung Wind-Free: nuovi condizionatori d’aria al CES 2017

Il Consumer Electronic Show in programma a Las Vegas per le giornate 5-8 Gennaio 2017 ospiterà anche Samsung Electronics, che con i suoi esclusivi condizionatori d’aria siglati Wind-Free tenterà di replicare il successo avutosi all’interno del confini della Corea del Sud.

Grazie ad un’inedita tecnologia denominata Wind-Free, di fatto, il condizionatore d’aria Samsung AR9500M consente agli utenti di beneficiare di un nuovo sistema per garantire un clima interno più fresco ed un’efficienza energetica ottimale, senza un disegno progettuale che abbia come implicazione il classico sistema diretto. Un dispositivo innovativo ed esteticamente bello.

I consumatori apprezzeranno il fresco e, quindi, la capacità di realizzare un’efficiente sistema di condizionamento d’aria, senza il disagio di una costosa bolletta elettrica

Ha riferito il Presidente della divisione elettrodomestici Samsung Electronics, Byung-Sam.

Samsung AR9500M fornisce ai clienti con la condizione ideale, mantenendo la temperatura ambiente confortevole, utilizzando il sistema Wind Free Cooling, il quale rilascia dolcemente aria fredda attraverso 21.000 micro fori accuratamente predisposti.

Un sistema di raffreddamento a due fasi che abbassa le temperature secondo due modalità predefinite che implicano dapprima una modalità raffreddamento veloce e, successivamente ed in maniera del tutto automatica, una modalità di raffreddamento Wind-Free, la quale mantiene stabile la temperatura senza generare un sovraccarico energetico costante. Di fatto, è stato rilevata una riduzione del carico energetico pari al 72% rispetto alla modalità di condizionamento continuo.

L’utilizzo del nuovo sistema ad inverter digitali 8 poli con Power Boost Technology genera un minor numero di fluttuazioni di coppia, il che si traduce in una conseguente minor richiesta energetica a carico del dispositivo ed un minor tempo necessario per raggiungere la velocità massima.

Come se non bastasse, il condizionatore d’aria Samsung Wind Free Cooling è dotato delle più recenti tecnologie WiFi, cosicché sia possibile procedere ad un controllo tramite Samsung Smart Home app direttamente da smartphone e tablet. Anche in modalità outdoor, ovvero quando siamo fuori casa, potremmo di fatto realizzare un controllo sulla temperatura, regolare le impostazioni, ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle prestazioni e l’uso di energia giornaliera, nonché avere un Help Desk necessario per richiedere un intervento di riparazione in caso di necessità.

Il sistema dispone di un ampio ingresso che permette di immettere più aria e disporne l’uscita ottimale grazie ad una larghezza stabilita avente un angolo formato da più lamine ed un grande sistema di ventilazione, il 22% più grande rispetto ai precedenti prodotti. Il tal modo l’aria viene raffreddata più rapidamente e genera un getto che consente di coprire una superficie maggiore che raggiunge, quindi, ogni angolo della stanza.

Il nuovo condizionatore d’aria sarà, quindi, oggetto di presentazione presso il palcoscenico del CES di Las Vegas 2017, dove troverà posto presso il Central Hall stand #15006 al Livello 1.

Una vera e propria rivoluzione tecnologica, quella introdotta da Samsung attraverso un sistema che incrementa quindi l’efficienza energetica garantendo una portata d’aria maggiore su uno spazio maggiore. In attesa di vederlo da vicino al prossimo evento, fornisci qui le tue personali impressioni al riguardo.

LEGGI ANCHE: Samsung reinventa sistemi di climatizzazione HVAC: nuovo design ed efficienza