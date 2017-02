San Valentino con ironia, ecco i video dei migliori youtuber

by Giovanni Ricciardi

Che siate single o in coppia, San Valentino è comunque un evento con cui dovete fare i conti, e spesso ricordarsi di auguri, regali, sorprese, cenette e tutto il resto può essere snervante. Se volete prenderla con ironia, abbiamo collezionato i video più divertenti che stanno circolando in rete per l’occasione.

The Jackal: Ti vedo solo come un amico

Apriamo la rassegna con un video dedicato alla famigerata friendzone:

Il Terrone Fuori Sede: Friarielli, What else?

Cosa c’è di meglio per una ragazza pugliese lontana da casa, il giorno di San Valentino? Ecco una divertentissima parodia dello spot Nespresso.

Casa Surace: Quando sei Fidanzato VS Quando sei Single

I fuoriclasse Casa Surace esaltano le differenze della vita prima e dopo la coppia.

Molto divertente anche l’esperimento di Casa Surace sulle coppie

iSoldiSpicci: San Valentino in COPPIA VS San Valentino da SINGLE

I premiati iSoldiSpicci come Casa Surace esplorano le differenze tra la vita in coppia a quella da single.

Il Pancio: Il giorno di San Valentino

Il Pancio non si smentisce, e pubblica un video perfettamente coerente con il suo stile

I Pantellas: Video Emozionante

Anche i Pantellas rimangono fedeli al loro stile, con uno sfogo più che esplicito del disagio che provoca Facebook durante San Valentino

Era forse più divertente il video dell’anno scorso, sugli stereotipi di San Valentino

Sgarbi: Lasciamo San Valentino ai Gay

Chiudiamo la rassegna con un intervento del Vate Vittorio Sgarbi, con un intervento classico per il personaggio, come sempre sopra le righe. Noi cerchiamo di prenderlo con ironia.