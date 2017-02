Sanremo 2017: ecco i primi MEME

Siamo solo alla prima serata di Sanremo 2017, eppure i meme che circolano su Whatsapp, Facebook e Twitter sono già tantissimi. Beppe Vessicchio è sempre il protagonista “Social” di Sanremo, e riesce ad essere presente anche quest’anno in cui, per la prima volta da anni, non ha partecipato completamente (pare che il problema sia legato ad un mancato riconoscimento dei suoi diritti di autore da parte della RAI); quest’anno l’hashtag dedicato al maestro è #intantovessicchio. Non mancano ovviamente Carlo Conti e Maria De Filippi tra i meme che stanno invadendo i social network.

Ecco i più divertenti:

Bonus:

Dell’assenza di vessicchio in realtà si parlava da tempo, ecco come Netflix ha sfruttato, in maniera magistrale, la notizia.