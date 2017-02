Sconti febbraio Playstation Store: PES 2017 e Watch Dogs 2 tra i giochi in offerta

Playstation Store offre di frequente interessanti offerte per i propri utenti e quelle che sono partite ieri sono davvero molto ghiotte. Gli appassionati di videogiochi hanno un’ottima occasione per portarsi a casa titoli di primo livello a prezzi da mercato dell’usato, un paio di offerte sono davvero molto intriganti. Tra queste spicca PES 2017.

Offerte valide dall’8 febbraio fino al prossimo 23 febbraio. Avete un paio di settimane per poter sfruttare questa offerta speciale, che riguarda un sacco di giochi molto appetibili. Scopriamo insieme la lista dei titoli in sconto.

Grandi sconti a febbraio per gli utenti Playstation Network.

Tante occasioni golose per portarsi a casa titoli in formato digitale. Partiamo da uno dei titoli più ghiotti, soprattutto per gli amanti del calcio, parliamo di PES 2017.

L’ultimo titolo calcistico di casa Konami è disponibile a €19,99, niente male considerando che siamo a metà della stagione calcistica e con meno di 20 euro è possibile acquistare un gioco ancora attuale.

Riflettori puntati sulla Promozione della settimana targata PlayStation Store, ottima offerta sul capolavoro Ubisoft, Watch Dogs 2 a 39,99 euro per l’edizione standard. C’è anche l’edizione deluxe, al prezzo speciale di 44,99 euro.

Occhio anche a te The Witcher 3: Wild Hunt, a 29,99 euro in versione GOTY, avrete entrambe le espansioni a un prezzo eccellente. Ottima anche l’offerta legata a Uncharted 4, vostro per 24,99 euro.

Rise of The Tomb Raider a 9.99 euro, Far Cry Primal e Just Cause 3 in sconto a 19,99 euro. Questi sono solo alcuni dei giochi a prezzo speciale che potrete comprare in questi giorni, la lista completa è presente sul blog PlayStation.