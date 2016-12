29Dopo aver passato le feste di Natale, ad oggi a finire questo lungo e snervante 2016 mancano ancora un paio di giorni, ma l’importante catena di elettronica Unieuro non intende battere la fiacca e ha in serbo per i consumatori le primissime e allettanti offerte per il nuovo anno in dirittura d’arrivo: infatti è ufficialmente giunto il momento di Fuori Tutto, volantino che offre uno sconto non indifferente del 50% su tantissimi prodotti, iniziando da Smart TV, Notebook, console, fino ad arrivare ai terminali equipaggiati del robottino verde di Google.

Entrando nello specifico, il volantino Unieuro, valido esattamente dal 2 al 25 gennaio 2017, offre offerte intriganti in particolare su dispositivi che vantano la piattaforma operativa Android, scontati fino la 30% sul costo di listino.

Evidenziamo fin da subito che i device e le tavolette digitali Android presenti nel volantino non sono molti, ma ecco quelle che a nostro modo di vedere sono le migliori occasioni da non lasciarsi sfuggire:

Sony Xperia E5 a 159,90 euro;

Huawei T2 7.0 Pro a 199 euro;

Lenovo Tab 2 A10-70L a 199,99 euro;

Samsung Galaxy Tab E a 179,90 euro;

ASUS ZenFone 3 Laser a 219,90 euro;

Huawei Mate S a 299,99 euro.

Tutti smartphone molto interessanti. Ovviamente è più che chiaro che i device Android non godono assolutamente – prendendo in ballo lo street price – di sconti cosi tanto esaltanti. Tuttavia, per chi realmente è interessato può dare uno sguardo al seguente link in modo da analizzare nel dettaglio l’interessante volantino offerto da Unieuro, dove si possono trovare una miriade di prodotti in offerta. Quanti di voi acquisteranno qualcosa? A voi affidiamo la parola.