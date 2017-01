Screenshot Mac, scorciatoie da tastiera e software

Qualunque sia la vostra occupazione, vi capiterà l’occasione di dover effettuare uno screenshot del Mac, sia che si tratti di una singola finestra sia l’intera schermata, dock delle applicazioni compreso. Ogni momento è buono fare una istantanea al proprio Mac, anche solo per condividere un particolare tipo di software che si vuole mostrare ad un amico o collega.

Premetto che per fare uno screen capture Mac, sia su MacBook che su desktop, non è necessario essere un esperto di informatica, in quanto la filosofia di Apple è la semplicità, per questo sono sufficienti qualche combinazione tasti della propria tastiera.

Se state leggendo questa guida significa che non avete la più pallida idea di come scattare un istantanea dello schermo del Mac, senza dover utilizzare un dispositivo esterno, come uno smartphone o addirittura una macchina fotografica. Niente paura, nella seguente guida vi mostrerò come catturare uno screenshot di tutto lo schermo, di una singola finestra e di una pagina Web. In più, vedremo anche come sia possibile modificare tutte le impostazioni delle vostre istantanee, dal formato (PNG o JPEG), al percorso di salvataggio, passando per lo stile e molto altro.

Come fotografare lo schermo Mac

Screenshot con tool predefiniti

Partiamo dalle basi, e nello specifico andremo a vedere quali sono gli strumenti predefiniti del vostro Mac e quali scorciatoie sono presenti su OS X. Senza dover lanciare alcun tipo di software interno, la vostra tastiera, sia che utilizziate un MacBook pro sia una tastiera esterna (non necessariamente originale Apple), è tutto quelle che vi serve per scattare rapidi screenshot sul vostro Mac. Questi tool sono presenti su tutti

Se il vostro scopo è quello di catturare l’intera schermata del Mac la combinazione di tasti da premere contemporaneamente sulla tastiera è Shift+cmd+3, che sarà seguito dal tipico suono di una macchina fotografica. L’immagine sarà salvata direttamente sulla Scrivania nel formato predefinito PNG 1280×800 pixel. Se invece utilizzate un Mac con display Retina, le istantanee saranno automaticamente salvate nel formato PNG 2560×1600 pixel, cioè il doppio dello standard. Questo perché il display Retina tende ad ottimizzare la qualità dell’immagine.

Nel caso in cui non vogliate catturare l’intera schermata, comprendente di dock delle applicazioni e barra degli strumenti, allora potete utilizzare la combinazione Shift+cmd+4 per selezionare l’area specifica di vostro interesse. Una volta premuta la sequenza, il puntatore del mouse si trasformerà in un piccolo cursore con coordinate per le dimensioni della foto. Tenendo premuto il mouse e spostandolo fino a coprire la porzione interessata, noterete che i valori sul cursore cambieranno in funzione dell’area. Anche in questo caso, l’avvenuto screenshot sarà segnalato dal suono della macchina fotografica, tipico di Apple, e lo sarà salvato sulla Scrivania nel formato PNG, con le dimensioni da voi selezionate.

L’ultima sequenza appena illustrata, può essere utilizzata anche per un altro scopo, utile se si vuole mostrare non solo il contenuto di una finestra, ma anche il nome dell’applicazione. Premendo ancora una volta Shift+cmd+4, il mouse si trasformerà nuovamente in un cursore, tuttavia, questa volta non andrete più a selezionare l’area specifica, ma premerete la barra spaziatrice. L’immagine, salvata sempre sulla Scrivania, catturerà l’intera finestra selezionata e sarà caratterizzata da un particolare effetto di ombreggiatura.

Esiste un ultimo trucchetto da poter applicare con la tastiera del proprio Mac: durante la combinazione di tasti, visti qui sopra, premete il tasto ctrl. In questo caso, l’immagine non sarà salvata sulla Scrivania, ma sarà copiata. In sostanza si ha lo stesso effetto di premere cmd+C o una volta scelta un’immagine la si Copia utilizzando il tasto destro. Ad esempio, supponete si voler copiare l’intera finestra per poi copiarla in una email o nel testo del vostro blog. Cliccando Shift+cmd+4+ctrl+barra spaziatrice, avrete salvato l’immagine nella clipboard di OSX, dopodiché sarà sufficiente premere cmd+V sulla pagina interessata per vederla comparire.

Personalizzare gli screenshot

Una volta catturato il vostro screenshot, in molti casi vorrete personalizzarlo. Per farlo, anche in questo caso non dovrete installare nessun software, in quanto l’applicazione Anteprima di OS X presenta differenti strumenti. Anteprima si apre facendo doppio clic sull’immagine che vi interessa modificare. Al suo interno trovate molti tool utili, ad esempio, potrete modificare le dimensioni, cambiare il formato, inserire note, e molto altro.

Potete anche scegliere di modificare le impostazioni di salvataggio degli screenshot creati con la combinazione di tasti visti qui sopra. Infatti, OS X presenta un software che consente di gestire i differenti parametri: Terminale. Lanciata l’applicazione avrete una schermata bianca all’interno della quale potete inserire stringhe differenti, in questo caso un po’ di esperienza di programmazione può esservi utile.

Per modificare il formato degli screenshot inserite il seguente codice: defaults write com.apple.screencapture type formato . Al posto di formato potrete scegliere tra PNG, JPG, BMP, TGA, PICT, JP2, TUF e PDF.

. Al posto di formato potrete scegliere tra e Per rimuovere l’effetto ombra dagli screenshot: defaults write com.apple.screencapture disabile-shadow -bool true . Per riattivare questa funziona è sufficiente sostituire la voce true con false.

. Per riattivare questa funziona è sufficiente sostituire la voce true con false. Per cambiare la cartella di salvataggio degli screenshot: defaults write com.apple.screencapture location . Dove al posto di location selezionerete il percorso per il corretto salvataggio.

. Dove al posto di location selezionerete il percorso per il corretto salvataggio. Per impostare il nome da dare agli screenshot: defaults write com.apple.screencapture name “nome del file”. All’interno delle virgolette inserite il nome che volete far apparire ad ogni istantanea.

Ad ogni procedura, dovrete inserire il comando killall SystemUIServer altrimenti, le modifiche non saranno salvate. In alternative potete effettuare il logout dal vostro account.

Software per fare screenshot Mac

Skitch

Skitch è un’applicazione gratuita di proprietà di Evernote che permette non soltanto di creare screenshot Mac in modo molto facile, ma anche di modificarli come si fa con il Terminale e Anteprima. Infatti, grazie ai numerosi strumenti che mette a disposizione è possibile aggiungere alle vostre istantanee frecce, evidenziazioni e tanto altro.

Per scaricare Skitch dovrete accedere alla pagina Web di Evernote, recarvi nella sezione specifica e scaricare il programma, cliccando sul pulsante verde con la scritta Download per Mac. In alternativa, potete accedere direttamente al Mac App Store e scaricare l’applicazione da lì. Terminato il download, che durerà pochi secondi (in base alla vostra connessione Internet), trasferite Skitch nelle Applicazioni e poi lanciate l’app.

Skitch funziona in modo analogo alle scorciatoie viste con la tastiera, infatti, una volta avviato il software, premendo la combinazione di tasti Shift+cmd+5 sulla tastiera, il mouse si trasformerà in un cursore, con il quale potrete selezionare laurea di schermo da catturare. Mentre, se volete effettuare uno screenshot di tutta la Scrivania dovrete utilizzare Shift+cmd+6.

Nel caso queste nuove combinazioni di tasti causino vi confusione con quelle predefinite di OS X, allora potete cliccare sull’opzione Istantanea Schermo che trovate nella finestra dell’applicazione. Selezionando con il cursore del mouse e con il tasto sinistro premuto potrete scegliere l’area specifica che vi interessa immortalare. Infine, per effettuare un’instantanea di tutta la Scrivania, è sufficiente selezionare la voce Schermo Intero che trovate al fianco dell’opzione Istantanea Schermo, sempre nel menu in alto.

Web-Capture.net

Altro software altrettanto utile nel caso si abbia bisogno di catturare un’intera pagina Web è Web-capture.net, un programma online completamente gratuito che non richiede account per poter funzionare. Accedendo alla pagina Web di questo servizio potrete creare screenshot di intere pagine Web senza utilizzare estensioni in Safari, Chrome o Firefox.

Per farlo funzionare, accedete a Web-capture.net e nel campo “Enter the URL of the page you want to capture” inserite l’indirizzo del sito che vi interessa immortalare. Dopo qualche secondo troverete sullo schermo l’anteprima dello screenshot che potrete scaricare sul Mac cliccando sulla voce Download oppure visualizzarlo direttamente sul browser usando l’opzione View.

Full Page Screen Capture

Un altro software che vi consiglio è Full Page Screen Capture, un’estensione per Google Chrome che potete scaricare gratuitamente dal Chrome Web Store. Il suo funzionamento è ancora più semplice ed intuitivo delle opzioni viste sopra. Una volta installato, accedete alla pagina Web del sito che vi interessa catturare, cliccate sull’opzione dedicata nella barra degli strumenti e aspettate che l’immagine venga caricata. Infine, dovrete solamente salvarla ed avrete il vostro screenshot nella cartella Download del vostro Mac.