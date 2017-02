Segnalati problemi Tiscali mail: possibili soluzioni e come ricevere assistenza

Ancora problemi Tiscali mail qui in Italia oggi 19 febbraio. Dopo una settimana di continue segnalazioni da parte degli utenti, infatti, il picco probabilmente si è raggiunto nel coro del fine settimana con una serie di lamentele raccolte da Servizio Allerta, ma anche dai canali social del noto marchio. Sono giorni, ormai, che fatta eccezione per brevi momenti di luce si stanno fronteggiando down piuttosto pesanti che rendono impossibile a tante persone l’accesso alla propria casella di posta elettronica.

Al momento un rimedio assoluto per risolvere i problemi mail Tiscali in realtà non c’è. In tanti affermano di aver cambiato password, visto che è quest’ultima ad essere rigettata dal sistema, ma in pochissimi dichiarano di aver risolto il down seguendo questo percorso. Insomma, procedure vere e proprie da condividere al momento non ce ne sono, ma quantomeno possiamo darvi qualche dritta dal punto di vista dell’assistenza, partendo dal presupposto che oggi è domenica. Purtroppo per gli utenti.

Cosa vuol dire questo? Semplicemente che, oltre a chiamare il 130 ed attendere un bel po’ prima di parlare con un operatore, risulta assolutamente inutile rivolgersi ai canali Twitter e Facebook del noto marchio. La speranza è che la squadra tecnica sia al lavoro anche oggi e che i problemi Tiscali mail possano essere risolti nel più breve tempo possibile, per quanto sia difficile immaginare uno scenario di questo tipo di domenica.

Esiste comunque uno strumento che vi consentirà di monitorare in tempo reale l’andamento del down anche in queste ore. Stiamo parlando della pagina speciale di Servizio Allerta con cui potrete tenere traccia del numero di segnalazioni da parte degli altri utenti, oltre ad interagire nell’area commenti con tutti quelli che, come voi, da un po’ di giorni a questa parte registrano problemi Tiscali mail. A voi come stanno andando le cose? Registrate malfunzionamenti?