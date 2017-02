Sky: elenco dei Film e delle Serie TV per Marzo 2017

Secondo quanto stabilito dal direttivo Sky, la piattaforma proporrà anche per il mese di Marzo 2017 una prima visione ogni sera con alcune eccezioni. Tante le novità in arrivo sia nel comparto Cinema che in quello delle Serie TV.

In particolare per il nuovo mese Sky Cinema offre la seguente nuova programmazione:

1 Marzo – A CONSPIRACY OF FAITH

2 Marzo – LIFE OF CRIME

3 Marzo – IL VIAGGIO DI NORM

4 Marzo – THE DARK HORSE

5 Marzo – MOTHERS AND DAUGHTERS

6 Marzo – ATTACCO AL POTERE 2

7 Marzo – ASHBY

8 Marzo – SUFFRAGETTE

9 Marzo – LA GRANDE RABBIA

9 Marzo – THE OTHER SIDE OF THE DOOR

10 Marzo – IL PIANO DI MAGGIE

11 Marzo – LA CLINICA DELL’AMORE

12 Marzo – REGALI DA UNO SCONOSCIUTO – THE GIFT

13 Marzo – GHOSTBUSTERS

14 Marzo – JAYNE MANFIELD’S CAR

15 Marzo – SPOOKS: IL BENE SUPREMO

16 Marzo – MISTRESS AMERICA

17 Marzo – TRUTH – IL PREZZO DELLA VERITA’

17 Marzo – RUBY RED III – VERDE SMERALDO

18 Marzo – TI GUARDO

19 Marzo – INCROCI PERICOLOSI

20 Marzo – LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT

21 Marzo – MILES AHEAD

21 Marzo – ALTITUDE

22 Marzo – PRESSURE

23 Marzo – IN NOME DI MIA FIGLIA

24 Marzo – CODE M

25 Marzo – KILL YOUR FRIENDS

26 Marzo – BERNIE

27 Marzo – GLI INVISIBILI

28 Marzo – CHALET GIRL

28 Marzo – AMERICAN WARSHIPS

29 Marzo – TARTARUGHE NINJA – FUORI DALL’OMBRA

30 Marzo – LO STRANIERO DELLA VALLE OSCURA

30 Marzo – DEAD RISING: ENDGAME

31 Marzo – PARADISE BEACH – DENTRO L’INCUBO

Allo stesso modo il palinsesto Sky Marzo 2017 si arricchirà con le nuove Serie in programma. Al momento si tratta però soltanto di un elenco provvisorio e pertanto nel corso dei prossimi giorni si attendono ulteriori aggiunte interessanti alla programmazione. Si dovrà infatti verificare la presenza di produzioni come “The Blacklist: Redemption” così come altri titoli. Per il momento abbiamo:

Giovedì 2: 24 : Legacy – Stagione 1

– Stagione 1 Venerdì 3: Victoria – Stagione 1

– Stagione 1 Giovedì 9: King of the Hill – Stagione 9

– Stagione 9 Venerdì 10: The Blacklist: Redemption – Stagione 1

– Stagione 1 Domenica 12: Saving Hope – Stagione 1

– Stagione 1 Mercoledì 15: Big Little Lies – Stagione 1

– Stagione 1 Mercoledì 22: Agents of S.H.I.E.L.D. – Stagione 4

– Stagione 4 Mercoledì 22: Mozart in the Jungle – Stagione 3

– Stagione 3 Sabato 25: In Treatment – Stagione 3

– Stagione 3 Lunedì 27: NCIS – Stagione 13

– Stagione 13 Martedì 28: Quantico – Stagione 2

– Stagione 2 Martedì 28: APB – Stagione 1

Che cosa ne pensate della nuova programmazione? Sintonizzatevi sui nostri canali per ulteriori aggiornamenti alla lista.

