Sky TV: film e serie TV in programma per Febbraio 2017

Per il mese di Febbraio 2017, il team Sky ha in serbo alcune novità interessanti, tanto per la programmazione cinematografica che per quella delle Serie TV da rilasciarsi nel corso del prossimo mese e per le quali, al momento, si ha soltanto una lista provvisoria necessariamente da aggiornare.

Le proposte sono davvero interessanti e, come detto, verteranno tanto sui contenuti in esclusiva da rilasciarsi sui canali Sky Cinema, tanto per le nuove e senz’altro interessanti serie televisive. Vediamo l’elenco della nuova programmazione.

Sky Film Febbraio 2017

Il network televisivo, per il mese che verrà, porterà alla nostra attenzione proposte davvero molto interessanti che consteranno nella proiezione di una prima visione assoluta (secondo calendario anche due proiezioni giornaliere) in prima serata. Ecco che cos’ha da proporre la compagnia ai propri utenti:

1 Febbraio – NAPLES ’44

2 Febbraio – LA PRIMA LUCE

3 Febbraio – VICTOR: LA STORIA SEGRETA DEL DR. FRANKENSTEIN

3 Febbraio – DORAEMON – NOBITA E GLI EROI DELLO SPAZIO

4 Febbraio – SARA’ IL MIO TIPO?

5 Febbraio – SEDUZIONE FATALE

6 Febbraio – THE HATEFUL EIGHT

7 Febbraio – BACKTRACK

8 Febbraio – ANGRY BIRDS – IL FILM

9 Febbraio – CLUB LIFE

9 Febbraio – 45 ANNI

10 Febbraio – ORGOGLIO E PREGIUDIZIO E ZOMBIE

10 Febbraio – AIUTO HO RISTRETTO LA PROF!

11 Febbraio – TAXI TEHERAN

12 Febbraio – L’ULTIMA PAROLA: LA VERA STORIA DI DALTON TRUMBO

13 Febbraio – PIUMA

14 Febbraio – UN PIZZICO DI MAGIA

15 Febbraio – DOBBIAMO PARLARE

16 Febbraio – L’ATTESA

17 Febbraio – PERFECT DAY

18 Febbraio – CINQUANTA SBAVATURE DI NERO

19 Febbraio – UN POSTO SICURO

20 Febbraio – IL CASO SPOTLIGHT

21 Febbraio – MAX: ALTITUDE

22 Febbraio – UNA NOTTE CON LA REGINA

22 Febbraio – THE ABSENT ONE

23 Febbraio – REMEMBER

24 Febbraio – COME SALTANO I PESCI

24 Febbraio – CODE M

25 Febbraio – VICKY 2 – IL TESORO DEGLI DEI

26 Febbraio – COLONIA

27 Febbraio – GODS OF EGYPT

28 Febbraio – MIRACOLI DAL CIELO

Sky Serie TV Febbraio 2017

Per il prossimo mese non mancheranno di certo anche le intramontabili serie TV, tra cui ritroviamo gli avvincenti The Walking Dead e l’appassionante Grey’s Anatomy nelle ultime nuove stagioni. Alla lista pare possa essere annesso anche Agents of Shield, la cui presenza deve essere però ancora verificata. La lista, ad ogni modo, deve subire necessariamente un già annunciato aggiornamento, che seguiterà nel corso di questi giorni. Ecco, per il momento, che cosa propone Sky TV:

Venerdì 3: Sleepy Hollow – Stagione 4

– Stagione 4 Venerdì 3: The Blacklist – Stagione 4

– Stagione 4 Mercoledì 8: Masters of Sex – Stagione 4

– Stagione 4 Lunedì 13: The Walking Dead – Stagione 7

– Stagione 7 Lunedì 13: Legion – Stagione 1

– Stagione 1 Giovedì 16: Profiling – Stagione 7

– Stagione 7 Venerdì 17: Rectify – Stagione 4

– Stagione 4 Domenica 19: I Live With Models – Stagione 2

– Stagione 2 Lunedì 20: Billions – Stagione 2

– Stagione 2 Lunedì 20: House of Lies – Stagione 3

– Stagione 3 Martedì 21: Younger – Stagione 1

– Stagione 1 Lunedì 27: Grey’s Anatomy – Stagione 13

Che cosa ne pensi di queste nuove proposte televisive? Qual’è, tra film e serie TV, il contenuto che più ti appassiona? Sarà il caotico The Walking Dead o il misterioso Sleepy Hollow? A voi la scelta.

LEGGI ANCHE: Sky update. arriva la nuova Home Page per i decoder My Sky