Sky TV: ecco tutte le novità in arrivo a Febbraio 2017

Dopo aver portato alla vostra attenzione la nuova programmazione TV prevista per i network di Mediaset Premium e Mediaset Infinity vogliamo proporre oggi il nuovo palinsesto Sky TV per il mese di Febbraio 2017. Un mese ricco di contenuti interessanti per le prime visioni, i canali Cinema, le serie TV e molto altro.

Ecco che cosa propone la compagnia televisiva per il mese di Febbraio 2017.

Sky Film in prima visione

1 Febbraio – NAPLES ’44

2 Febbraio – LA PRIMA LUCE

3 Febbraio – VICTOR: LA STORIA SEGRETA DEL DR. FRANKENSTEIN

3 Febbraio – DORAEMON – NOBITA E GLI EROI DELLO SPAZIO

4 Febbraio – SARA’ IL MIO TIPO?

5 Febbraio – SEDUZIONE FATALE

6 Febbraio – THE HATEFUL EIGHT

7 Febbraio – BACKTRACK

8 Febbraio – ANGRY BIRDS – IL FILM

9 Febbraio – CLUB LIFE

9 Febbraio – 45 ANNI

10 Febbraio – ORGOGLIO E PREGIUDIZIO E ZOMBIE

10 Febbraio – AIUTO HO RISTRETTO LA PROF!

11 Febbraio – TAXI TEHERAN

12 Febbraio – L’ULTIMA PAROLA: LA VERA STORIA DI DALTON TRUMBO

13 Febbraio – PIUMA

14 Febbraio – UN PIZZICO DI MAGIA

15 Febbraio – DOBBIAMO PARLARE

16 Febbraio – L’ATTESA

17 Febbraio – PERFECT DAY

18 Febbraio – CINQUANTA SBAVATURE DI NERO

19 Febbraio – UN POSTO SICURO

20 Febbraio – IL CASO SPOTLIGHT

21 Febbraio – MAX: ALTITUDE

22 Febbraio – UNA NOTTE CON LA REGINA

22 Febbraio – THE ABSENT ONE

23 Febbraio – REMEMBER

24 Febbraio – COME SALTANO I PESCI

24 Febbraio – CODE M

25 Febbraio – VICKY 2 – IL TESORO DEGLI DEI

26 Febbraio – COLONIA

27 Febbraio – GODS OF EGYPT

28 Febbraio – MIRACOLI DAL CIELO

Sky Cinema Uno

THE ROCK

DEJA VU – CORSA CONTRO IL TEMPO

IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIORE AMICO

THE ILLUSIONIST – L’ILLUSIONISTA

SONO IL NUMERO QUATTRO

Sky Cinema Hits

PULP FICTION

DAL TRAMONTO ALL’ALBA

JACKIE BROWN

KILL BILL – VOLUME 1

KILL BILL – VOLUME 2

THE HATEFUL EIGHT

STREGATA DALLA LUNA

PLATOON

MONSTER’S BALL – L’OMBRA DELLA VITA

CHICAGO

Sky Cinema Family​

I MATTACCHIORSI

LE AVVENTURE DI BIANCA E BERNIE

CARS

CARS 2

MARTIN E JULIA

BIANCA E BERNIE NELLA TERRA DEI CANGURI

SE MI GUARDI MI SCIOLGO

MINOUCHE LA GATTA

TOPOLINO, PAPERINO, PIPPO: I TRE MOSCHETTIERI

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

UN ASTRONAUTA ALLA TAVOLA ROTONDA

L’ISOLA SUL TETTO DEL MONDO

Sky Cinema Passion

HENRY’S CRIME

IL PRINCIPE DEL DESERTO

AMABILI RESTI

BULL DURHAM – UN GIOCO A TRE MANI

Sky Cinema Comedy

ROAD TRIP

BALLE SPAZIALI

Sky Cinema Max

BENVENUTI A ZOMBIELAND

KING ARTHUR

OMICIDIO IN DIRETTA

ATM – TRAPPOLA MORTALE

STARSHIP TROOPERS – FANTERIA DELLO SPAZIO

SOTTO CORTE MARZIALE

1921 – IL MISTERO DI ROOKFORD

GIORNI CONTATI

Sky Cinema Cult

LA VITA DI ADELE

GAME CHANGE

Sky Cinema Classics

DUELLO A EL DIABLO

VERA CRUZ

SUSPIRIA

Sky Primafila

PETS – VITA DA ANIMALI

INFERNO

Sky Serie TV

Venerdì 3: SLEEPY HOLLOW – Stagione 4

Venerdì 3: THE BLACKLIST – Stagione 4

Venerdì 3: CRIMINAL MINDS – Stagione 12

Mercoledì 8: MASTERS OF SEX – Stagione 4

Lunedì 13: THE WALKING DEAD – Stagione 7

Lunedì 13: LEGION – Stagione 1

Giovedì 16: PROFILING – Stagione 7

Venerdì 17: RECTIFY – Stagione 4

Domenica 19: I LIVE WITH MODELS – Stagione 2

Lunedì 20: BILLIONS – Stagione 2

Lunedì 20: HOUSE OF LIES – Stagione 3

Martedì 21: YOUNGER – Stagione 1

Lunedì 27: GREY’S ANATOMY – Stagione 13

Siete pronti ad immergervi nei misteriosi casi di Criminal Minds o ad affrontare le orde di zombie di The Walking Dead? La programmazione del prossimo mese si prospetta interessante e si completerà nel corso dei prossimi giorni con l’inserimento di nuovi contenuti.

