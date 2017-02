Skype introduce le Reaction in stile Facebook

Il team di sviluppo Microsoft si concentra ormai da tempo nelle fasi di miglioramento e sviluppo delle piattaforme Skype per ecosistemi mobile Android ed iOS oltre che per i PC. Le fasi di modernizzazione del clienti passano per alcuni progetti specifici che contano in primo luogo su un restyling accurato degli elementi dell’interfaccia grafica.

Gli sforzi profusi dal colosso di Redmond conterebbero su un sistema che introduca una UI molto simile all’app UWP per Windows 10 anche su mobile e desktop Una scelta che porterebbe ad uniformare ulteriormente l’esperienza di utilizzo dell’app Skype sui vari dispositivi.

Il layout dell’applicazione è stato quindi aggiornato garantendo anche l’integrazione del servizi Bing ed è stata anche prevista quindi una nuova tab Find per la ricerca dei contenuti all’interno della piattaforma. Tutti i risultati potranno poi essere facilmente condivisi con gli altri utenti.

Tramite Giphy è possibile inserire poi immagini in formato GIF ed anche reagire ad un messaggi tramite una serie di opzioni del tutto simili a quanto visto su Facebook. Al momento la nuova versione di Skype si trova nella fasi di testing sebbene tutti gli interessati possano aderire al canale Preview direttamente dal Play Store. Su iOS invece si deve procedere tramite TestFlight.

Al momento l’azienda non ha reso nota la tempistica di rilascio per le nuove versioni finali su Android ed IOS. E voi che cosa ne pensate di questi nuovi aggiornamenti applicativi? Spazio ai tutti i vostri commenti al riguardo.

LEGGI ANCHE: Skype Android annuncia Mingo, ed apre la concorrenza a Google e Facebook