Skype Lite app sbarca su Android: semplicità, velocità e leggerezza

Gli sviluppatori si stanno adeguando alla concessione di versioni alternative ai loro client base. Lo abbiamo visto recentemente con Facebook e lo riproponiamo oggi con Microsoft che in queste ore ha annunciato l’arrivo della nuova applicazione Skype Lite per sistemi Android. Come l’identificazione stessa del nome suggerisce si tratterà di un’applicazione che punta alla leggerezza ed alla semplicità in tutte le sue forme.

La software house di Redmond ha rilasciato ufficialmente Skype Lite Android. Come già espresso si tratta di un prodotto espressamente destinato al comparto mobile degli ecosistemi Google ed offrirà una accesso alternativo al client originario, notoriamente avido di risorse.

Lo spazio occupato dal nuovo prodotto è si appena 13MB in fase di installazione e si pone quindi quale alternativa nei confronti di tutti quei paesi disagiati in cui l’avvento dei top di gamma risulta essere ancora una lontana utopia.

Con Skype Lite si potrà avere accesso alla propria lista contatti e stabilire una comunicazione tramite chat o messaggi comuni. Il supporto ad 8 lingue rientra nel progetto ed è anche qui possibile rispondere direttamente ai messaggi SMS oltre che alle chat specifiche. Integrato in-app troviamo anche un comodo grafico ove si riportano io consumi specifici dei dati mobili e si offre anche il supporto ad un nuovo insieme di API per la autorità indiane.

Lato UI ci si trova di fronte ad un porting dell’applicazione originaria anche se con alcune lampanti semplificazioni di sorta. Ad ogni modo non manca il supporto al Material Design ed alle emoji standard animate. Per consentire un risparmio energetico notevole è stato anche previsto un nuovo approccio dark all’interfaccia che ben si applica all’utilizzo di soluzioni mobile dotate di schermi di tipo AMOLED.

La nuova app è già disponibile all’interno del Google Play Store e può essere raggiunta direttamente tramite il comodo badge che trovi a fondo pagina. Se stai cercando un metodo alternativo all’utilizzo di Slype Android che punti alle semplicità ed alla leggerezza non farti sfuggire la nuova app. A breve c’è da attendersi un confronto diretto tra le versioni. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti.

