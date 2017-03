Smartphone e convertibili: boom di vendite per il 2017

Il 2016 ha conosciuto un ottimo tasso di crescita nel merchandising del settore smartphone e, allo stesso modo, è timidamente cresciuto anche il segmento dei convertibili, ovvero quella categoria di prodotti che coniuga le proprietà di un notebook ad un tablet.

Il 2017, ad ogni modo, potrebbe essere l’anno della svolta decisiva per la crescita del mercato smartphone, dopo due anni che non hanno visto particolare fervore di mercato. La previsione giunge dall’ormai nota società di indagine IDC, secondo cui entro la fine dell’anno vi potrebbe essere un aumento del 4.2%.

Vendite Smartphone

Nel 2016 ci si è fermati al’appena 2.5%, comunque sia il miglior risultato conseguito per la categoria. Entro il 2021, tra l’altro, sarà possibile raggiungere quota 1 miliardo e 774 milioni di dispositivi venduti all’anno, contro il circa 1 miliardo e mezzo dell’anno scorso. Le tabelle parlano chiaro.

Le capacità elaborative e la qualità dei moderni smartphone di fascia media, sulla carta, consentirebbero di prolungare il loro ciclo di vita ben oltre le aspettative. Ad ogni modo, il trend propende sempre per nuove adozioni su base annuale, specialmente nella fascia alta. Un fenomeno che, più di tutti, si riscontra in Cina e negli altri mercati emergenti, dove l’insoddisfazione per gli entry-level porta un gran numero di utenti ai vertici della categoria. Situazione analoga anche nei mercati ormai maturi, dove la competizione assume un aspetto decisamente interessante.

La tendenza è rivolta ai phablet, ovvero quei dispositivi che per la loro dimensione si trovano a metà strada tra uno smartphone ed un tablet (dai 5.5 pollici in su). Nel 2021, infatti, dovrebbero portarsi a quota 680 milioni, con il 33% del market share. Android, per quanto concerne l’adozione dei sistemi operativi, si riconferma ancora una volta indiscusso leader dei sistemi mobile, sebbene il 2017 potrebbe conoscere una seria presa di posizione degli iPhone e dei sistemi operativi iOS, con un previsto +4.9% sul piano globale.

Male, come visto in questi giorni, Windows Mobile, che nonostante gli sforzi profusi dallo sviluppatore di Redmond assume ancora una volta un ruolo marginale nel panorama dei sistemi mobile smartphone. Per il 2017, in quest’ultimo caso, si prevede l’appena 1.8% delle preferenze.

Vendite PC

Spostando il focus sul market dei PC i numeri diventano sempre più marginali. Infatti, non si prevede una grande crescita di mercato, ed anzi si avrà una contrazione media dello 0.8% ogni anno nei prossimi 5 anni.

Nel report pubblicato dalla società, è curioso notare come alle proposte tradizionali del mercato Desktop siano state affiancate anche le controparti convertibili ed i tablet. Proprio in merito ai convertibili 2-in-1 è dedicato un focus particolareggiato. In tal caso, ne è stato indicato un tasso di crescita significativo del 21.2% ogni anno, con spedizioni che passeranno dalle attuali 21.4 milioni di unità a ben 56 milioni ed oltre.

In questo contesto, è interessante notare come la clientela consideri i 2-in-1 un’alternativa valida rispetto ai tablet, anziché ai notebook. Non a caso, saranno proprio i laptop a mantenersi in posizione di mercato stazionaria per i prossimi cinque anni, con un +0.7% ogni anno. Per i tablet tradizionali come, ad esempio, gli iPad Pro di Apple, si prevede invece una contrazione del 6.5%.

Numeri che sicuramente delineano un trend ben preciso per il mercato dei PC e degli smartphone. Quest’anno tocca ai telefoni pieghevoli, che Samsung ha annunciato per la fine dell’anno ed alle soluzioni di ultima generazione volute per Galaxy S8, grandi assenti al MWC 2017, ed iPhone 8. Queste stime saranno destinate a crescere nel corso dei prossimi mesi? Lo scopriremo a tempo debito. Intanto, rilascia pure una tua personale interpretazione della questione.

