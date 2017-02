Grazie al solito social di origini cinesi Weibo, nelle ultime ore sono emersi alcuni scatti inerenti un misterioso smartphone Lenovo dotato di una presunta scocca progettata in metallo e di cui purtroppo per il momento abbiamo pochissime info tecniche.

Entrando nello specifico, l’unica cosa che è fattibile capire dagli scatti, infatti, è la presenza di un’estetica a dir poco squadrata parecchio simile ad un altro terminale commercializzato da parte della casa produttrice Lenovo, il Vibe X2 svelato al grande pubblico all’evento IFA di Berlino del 2014, di cui sicuramente sarà il possibile successore.

Concentrandoci sul retro possiamo vedere il logo della compagnia posto al centro, una fotocamera con tanto di flash LED posta nella zona superiore laterale e una cassa apposita all’altoparlante inferiore.

Per avere maggiori informazioni su questo misterioso smartphone Lenovo e sopratutto scoprire le caratteristiche tecniche, non ci resta che attendere l’evento Mobile World Congress 2017 di Barcellona in programma fine febbraio dove l’azienda cinese ovviamente non mancherà.

