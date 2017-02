LG non ha in mente di commercializzare solo il nuovo top di gamma G6, infatti secondo quanto rivelato da qualche ora dal benchmark GeekBench, la compagnia coreana potrebbe essere al lavoro su altri due device Android che andranno a collocarsi nella fascia alta del mercato mobile, riconoscibili al momento con questi nomi in codice: LGE LGUS997 ed LGM-G600L.

Il primo citato potrebbe essere un terminale dedicato solo ed esclusivamente al territorio americano, invece il secondo potrebbe essere uno dei tanti che vedremo alla fiera catalana MWC 2017.

Tutte e due gli smartphone LG testati dal popolare GeekBench sono caratterizzati da una memoria RAM di 4GB, CPU Snapdragon 820 di Qualcomm MSM8996 quad-core da 2.19 Ghz e sistema operativo Android Nougat 7.0. Stando a qualche ipotesi – di ufficiale non abbiamo niente – potrebbero essere solo due varianti del G6, Compact e la più economica Lite, ma per saperne di più non ci resta che attendere con ansia l’evento in programma il 26 febbraio.

Attualmente purtroppo non abbiamo nessun’altra informazione da riportare, ma come sempre vi faremo sapere se ne dovessimo avere altre.