Smartphone: vendite in crescita del 7% nel Q4 2016

Le vendite globali di smartphone per gli utenti finali sono stati pari a 432 milioni di unità nel Q4 2016, in aumento del 7% rispetto al 4° trimestre del 2015, secondo quanto rivelato dai rapporti diffusi da Gartner. Il Q4 2016 ha visto Apple scavalcare Samsung nel settore vendite del comparto smartphone.

Il direttore della ricerca Gartner, Anshul Gupta ha detto che:

“Questo è il secondo trimestre consecutivo in cui Samsung ha registrato calo delle vendite dei telefoni su base trimestrale. Le vendite di smartphone Samsung sono diminuite dell’8% nel 4° trimestre 2016 e la sua quota è scesa di 2,9 punti percentuali rispetto all’anno precedente”

La decisione di interrompere le vendite del phablet Note 7 ha di certo rallentato le vendite e contribuito a far registrare un trimestre in forte decrescita che la società conta di riempire con l’avvento dei suoi ormai imminenti Galaxy S8 da presentarsi in Marzo e con previsto rilascio in Aprile 2017.

Gupta ha inoltre riferito che:

“L’ultima volta che Apple ha ricoperto la posizione di leader era il Q4 2014, quando le sue vendite sono state guidate dal suo primo iPhone dal grande schermo per la serie 6 e 6 Plus. Questa volta ha raggiunto il successo grazie alle forti vendite di iPhone 7 e iPhone 7 Plus. Apple ha quindi beneficiato anche della mancanza di una domanda per gli smartphone di Samsung nei mercati del Nord America e in Europa occidentale, e anche in alcuni mercati in Asia come l’Australia e la Corea del Sud”

I marchi cinesi Huawei, Oppo e BBK hanno rappresentato il 21,3% degli smartphone venduti nel Q4 2016 con Huawei Technologies che ha portato all’attenzione il suo Mate 9 ad un mese dal blocco vendite per Note 7, posizionandosi giusto in tempo come alternativa utile al mancato phablet sudcoreano.

Il Mate 9 è stato stabilito al mercato di distribuzione di massa per il primo trimestre del 2017 per gli USA mentre Oppo ha recentemente lanciato il suo ultimo R9S in Australia consolidando la sua posizione dominante in Cina e come quarto produttore di smartphone a livello globale.

Oppo, Huawei e Lenovo stanno di fatto aggressivamente espandendosi nei mercati fuori della Cina, continuando ad insediare le big society mondiali del comparto telefonia mobile. Il predominio dei sistemi operativi Android è destinato a continuare nel 2017 almeno fino al momento in cui Apple rilascerà i suoi iPhone di prossima generazione nella seconda metà del 2017 durante il consueto Keynote autunnale.

Così come ormai imminente è il lancio di Samsung Galaxy S8 lo stesso dicasi per i nuovi modelli Android di casa LG (con LG G6) e Huawei P10 che saranno annunciati in occasione della Conferenza Mobile World di Barcellona il 27 Febbraio 2017 accanto alle nuove proposte di Nokia e BlackBerry che ultimamente è decisamente caduta in basso.

E voi che telefono sceglierete per questo 2017? Riuscirà Apple a dominare ancora una volta su Samsung o ci si dovrà guardare bene dalle interessanti proposte cinesi? A voi tutti i commenti al riguardo.

