Snapchat, arriva la ricerca universale

Snapchat vuole conquistarsi nuovi utenti introducendo la ricerca universale che rende molto più semplice e veloce trovare nuovi amici con cui chattare. Una funzione pensata soprattutto per conquistarsi nuovi utenti, magari quelli più “maturi” che prediligono altre piattaforme concorrenti come Instagram.

Snapchat strizza l’occhio agli utenti più maturi

La novità è stata riportata dal sito TechCrunch e non è ancora disponibile ufficialmente anche se alcuni utenti Android e iOS la stanno già utilizzando. Ma come funziona la ricerca universale? Si tratta di una barra, presente in alto sullo schermo, e che risponde all’esigenza di una fetta di utenza che da sempre chiede una maggior possibilità di trovare amici, oltre a quelli presenti nella Discover.

Grazie a questa nuova feature sarà possibile cercare nuovi amici, gruppi, storie di tendenza, editori e tanto altro ancora. Ovviamente non mancano i suggerimenti per accedere a determinati thread.

La soluzione è sopratutto un modo per ingraziarsi gli utenti più adulti e poco pratici con l’app dei messaggi usa e getta. Non solo: anche gli inserzionisti e le aziende in questo modo potranno sfruttare meglio le potenzialità della chat amata dai teenager visto che potranno pagare per pubblicare i propri contenuti.

LEGGI ANCHE

Snapchat, alla faccia della Brexit: nuova sede internazionale a Londra

Snapchat punta forte sulla realtà aumentata

Una nuova soluzione per monetizzare al meglio i contenuti andando a modificare il posizionamento dei contenuti a seconda che ci sia o meno una presenza pubblicitaria.