Snapdragon 835 svelato in un documento: monterà su Galaxy S8 e LG G6 [Foto]

Il 2017 tecnologico inizia con il botto, c’è grande attesa per i nuovi top di gamma, ma a tenere viva la curiosità degli appassionati c’è pure il motore che ruggirà sotto il loro cofano. Il Qualcomm Snapdragon 820 è stato un processore molto apprezzato, ma è arrivato il momento di fare un passo avanti.

Finalmente possiamo parlare del nuovo gioiello di casa Qualcomm, un processore che promette grandi prestazioni. Nei prossimi mesi potremo vederlo all’opera su due dei terminali più attesi dagli utenti Galaxy S8 ed LG G6. Scopriamo insieme le ultime novità.

Qualcomm Snapdragon 835, l’attesa è finita

Ogni aspetto è stato migliorato, a cominciare dai consumi: 50% di energia in meno rispetto a quella richiesta dall’801 (modello del 2014), Qualcomm Snapdragon 835 è pronto a stupire. Sarà montato su Samsung Galaxy S8, dispositivo con il quale la casa sudcoreana vuole tornare a fare la voce grossa, il nuovo processore sarà anche il cuore pulsante di LG G6. Parliamo di due dei dispositivi più attesi.

Restando ai freddi numeri, il documento di presentazione del nuovo device Samsung parla di un + 27% per quanto riguarda le prestazioni. Architettura a 10 nanometri, con chip Kryo 280 e GPU Adreno 540, in grado di gestire 60 volte meglio i colori. Aumenta considerevolmente anche la velocità di rendering, registriamo un + 25% stando ai dati che circolano in queste ore su Weibo. Supporto del 4K@60FPS incluso.

Appuntamento al CES 2017 di Las Vegas, occasione imperdibile per gli appassionati di tecnologia. Presto potremo avere un assaggio della potenza di Qualcomm Snapdragon. Via 9to5google