Sony: annunciati i proiettori Xperia Touch e gli auricolari Xperia Ear Open-Style Concept

Il Mobile World Congress 2017 di Barcellona è ancora alle sue prime battute eppure non si può fare a meno di vedere come aziende dal calibro di Sony stiano puntando alla presentazione di dispositivi davvero intriganti che si affiancano alle recenti proposte della concorrenza e che delineano il profilo tecnologico che ci accompagnerà durante tutto il corso dell’anno.

La manifestazione ha reso note le tecnologie volute con i proiettori Sony Xperia Touch e gli auricolari wireless di ultima generazione Xperia Ear Open-Style Concept. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Sony Xperia Touch

Xperia Touch rappresenta l’ultima evoluzione di casa Sony e si propone quale sistema interattivo di proiezione delle immagini su superfici piane. Roba da fantascienza? Niente affatto. Grazie ad una proiezione ottica ultra-corta sia in orizzontale che in verticale.garantisce infatti la realizzazione di un sistema virtuale interattivo che emula un display da 23 pollici in risoluzione HD @1280×720 pixel.

La nuova interfaccia del display Sony SCRD è stata sviluppata dalla compagnia tenendo conto di un sistema tattile che opera in tempo reale per mezzo di una fotocamera di sistema che garantisce prestazioni al top ed un tempo di risposta davvero incredibile, in grado ora di garantire uno scaling delle immagini fluido ed in tempo reale sino alla soglia dei 60 frame per secondo.

Attraverso il nuovo videoproiettore ogni utente può beneficiare di un sistema interattivo davvero all’avanguardia, da utilizzarsi per giocare da soli o in compagnia o anche per guardare video in streaming anche in assenza di un display e di un PC/tablet. Inoltre sarà facile utilizzare i sistemi di messaggistica istantanea e garantirsi l’accesso rapido ai social network in mobilità.

L’interfaccia Home riporta le caratteristiche del minimalismo più assoluto e risulta essere davvero molto user-friendly. Ottima la visibilità sia al buio che in ambienti particolarmente illuminati. L’esperienza prevede necessariamente un sistema di controllo touch, il che rende il device davvero intrigante e futuristico. In merito al nuovo sistema si fa particolare riferimento ad alcune sue caratteristiche distintive che consentono di interagire con:

informazioni in tempo reale sul meteo.

possibilità si trasformarsi in una lavagna per appunti o note video

accesso al calendario.

accesso a Skype per video-chat

Come se non bastasse il nuovo sistema è perfettamente in grado di interfacciarsi con Playstation 4 Remote Play e le applicazioni ed i giochi derivati dal Google Play Store di Android. La disponibilità in Europa è stata garantita presso i rivenditori selezionati e gli store online di Sony Xperia a partire dalla prossime Primavera 2017 ad un prezzo di €1.499.

Sony Xperia Ear Open-style CONCEPT

Le Xperia Ear Open-style Concept rappresentano delle nuove cuffie stereo open-ear basate espressamente su tecnologia wireless. Sono state create con il preciso scopo di garantire l’alta fedeltà del suono per l’ascolto musicale ma anche per non rimanere isolati dal mondo esterno. In questo frangente è infatti possibile utilizzare le cuffie come sistema intelligente per la ricezione delle nostre notifiche e l’ascolto dell’ambiente che ci circonda.

La tecnologia alla base del progetto è stata svilupapta presso i laboratori Future Lab Program Sony e sfrutta deu potenti conduttori acustici spaziali e unità driver che trasmettono direttamente il suono al canale acustico.

In modo del tutto analogo rispetto a quanto visto per Xperia Ear le cuffie si rendono ora compatibili con la tecnologia Sony Agent che realizza un’assistente virtuale con attivazione vocale ed in grado di accedere alle informazioni sulla base dei movimenti del capo dell’utilizzatore.

Allo scopo di incrementare il divario con i competitor di settore ed a garanzia di una migliore integrazione la società prevede nei prossimi mesi il rilascio di una Beta di Anytime Talk, il nuovo servizio di chat vocale che permetterà agli utenti di iniziare istantaneamente una conversazione di gruppo in real-time senza la necessità di scorrere l’elenco contatti e senza bisogno di comporre direttamente il numero dal dialer. Tramite un movimento del capo o un semplice pulsante tutto ciò verrà reso infatti superfluo. Una soluzione che si prospetta davvero molto interessante.

Che cosa ve ne pare delle nuove proposte Sony per il MWC 2017? Vuoi scoprire altri prodotti e nuovi livelli di innovazione? Resta sintonizzato sui nostri canali per scoprire il meglio di questo nuovo evento. Non mancare.

LEGGI ANCHE: Sony Xperia XZ Premium è ufficiale: display 4K e Snapdragon 835