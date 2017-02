Sony SF-G, la scheda SD più veloce al mondo: 300Mb/s sia in lettura che in scrittura

Sony ha appena presentato la nuova line-up di schede di memoria formato SD, ma non sono dei semplici sistemi di storage dati. Di fatto si è in presenza dei supporti più veloci al mondo.

Realizzati con formato compatibile UHS-II, le nuove SD Sony sono in grado di raggiungere performance straordinarie sia in lettura che in scrittura, per valori dichiarati di 300MB al secondo. Un risultato davvero straordinario. A tali velocità si è giunti grazie al nuovo firmware Sony dedicato alle memorie appartenenti alle famiglie SF-G.

La serie SF-G è disponibile in tre tagli di memoria: 32, 64 e 128 GB. Sono inoltre compatibili con tutte le fotocamere e le videocamere di ultima generazione. L’utilizzo tipico dei supporti propenderebbe per il settore di recording video per clip in 4K o per i time-lapse, in cui la potenza elaborativa in lettura e scrittura gioca un ruolo fondamentale.

Di fatto l’elevata velocità di scrittura e lettura consente di gestire un enorme flusso dati senza problemi sia in entrata che in uscita anche nel caso in cui i supporti venissero utilizzati per il trasferimento e la scrittura dati su PC. In tal caso Sony ha reso anche disponibile il nuovo lettore dedicato MRW-S1 che garantisce supporto allo standard USB 3.1.

Sony rassicura l’utenza in merito all’affidabilità delle componenti, ora concepite per durare nel tempo grazie al fattore di resistenza all’acqua ed alle proprietà anti-statiche della struttura. Tramite il software File Rescue sarà possibile tra l’altro recuperare foto e video accidentalmente eliminati o danneggiati (per tutti i formati).

La nuova line-up di schede SD Sony sarà rilasciata sul mercato a partire dalla prossima Primavera 2017 ad un prezzo non ancora reso noto. Ovviamente i listini non saranno alla portata di tutti visto l’elevata qualità dei prodotti. Vi forniremo ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.

