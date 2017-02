Sony TV Android: problema dopo l’update ad Android TV 6.0

Secondo alcune segnalazioni giunte direttamente dagli Stati Uniti alcuni Sony TV risentirebbero di un problema particolare ancora al vaglio degli sviluppatori della compagnia. I modelli interessati sono in particolare KDL-55W800C, KDL-65W850C, KDL-50W755C e KDL-50W800C. Si tratta di un problema piuttosto fastidioso riportato in queste ore dagli utenti.

Nello specifico se si lascia il televisore spento per molte ore consecutive al successivo tentativo di accensione il telecomando ed i pulsanti fisici collocati sul supporto non rispondono ai comandi. Le segnalazioni riportano quindi l’impossibilità di interagire che si risolve soltanto staccando fisicamente il supporto dall’alimentazione. Solo in questa condizione il TV Sony riprende regolarmente il suo funzionamento.

Si tratta ovviamente di una misura provvisoria e di una problematica piuttosto fastidiosa visto e considerato che il TV rimane spento durante tutta la notte nella maggioranza dei casi.

I tecnici sono al vaglio di una soluzione da rilasciarsi attraverso un opportuno aggiornamento lato firmware, sebbene gli interessati indichino come possible soluzione l’accensione tramite telecomando seguita da un’attesa di un paio di minuti ed un successivo riavvio. E voi state riscontrando questi problemi?

LEGGI ANCHE: Sony TV OLED A1: tutte le caratteristiche in un video